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The Sinking City 27.06.2019
Адвенчура, Ужасы, Открытый мир
7.1 456 оценок

Хоррор The Sinking City получит ремастер на Unreal Engine 5

butcher69 butcher69

Frogwares официально анонсировала The Sinking City Remastered, улучшенную версию мрачного детективного хоррора. Обновлённая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC и будет доступна бесплатно для владельцев оригинала на этих платформах.

+ ещё 7 картинок

Ремастер создан на Unreal Engine 5 и предлагает улучшенную графику и удобные функции:

  • Полностью переосмысленные локации с большим уровнем детализации.
  • 4K-текстуры и улучшенные отражения.
  • Добавление фоторежима.
  • Поддержка DLSS, FSR и TSR для повышения производительности.

Первый набор скриншотов уже опубликован, показывая, насколько преобразилась игра. Геймплейная демонстрация ремастера ожидается в ближайшее время. Дата выхода пока не объявлена.

44
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Kerrot

Там как бе не графику надо переделывать

31
vertehwost

ннда...

2
MNM 1985
8
UralGames83Ru

Нафига а главное зачем? 🤔 😆

7
RelexUA

не плохо выглядит многие локации перестали быть пластиковыми

4
ZER0 T0LERANCE

Тот редкий случай, когда ремастер реально лучше выглядит. Им бы ещё ремастер геймплея и анимаций.

2
Soler2

выглядит лучше, в сравнении с оригиналом, но если эти ущемленные уберут оттуда великий и могучий русский язык - даже качать не буду.

1
ka27

Люблю Лавкрафта и ужастики типа Сайлент Хилла, в Sinking City играл, но игра пустовата и бои странные, напомнила физикой и пр. игру Silent Hill: Homecoming.....

1
buravhik1980

а это хоррор был? Ну тогда я испанская принцесса

1
Madfury

Hola, guapa, ¿nos conocemos?

0
Пользователь ВКонтакте

а до этого на чём он сидел? анриле 4? // Mikhail Tsyganov

0
Палыч Роков

да

1
qDan

В целом неплохая игра, по крайне мере лучше вышедшего в примерно то же время "Зова Ктулху", но если подход к выборам, а главное - концовки не улучшат, грош цена такому "обновлению".

0
Rorschach93

надеюсь адекватные системки и мобильные 4060/4070 потянут

0
Пользователь ВКонтакте

Даже для русских аккаунтов PS? // Кейт Фостер

0
Egik81

А пугать, и привлекать будет уже графика или созданная атмосфера повествования, которую лишь улучшат ?

0
JEKABRAZZ

Неожиданно. Со стрельбой надеюсь что-нибудь сделают, в оригинале очень криво сделана.

0
NearPiers

Помоиная херня где локации просто сгенерированы, такая фишка ест на анриле 4. Сюжет пустышка, стрельба средняя… ради чего в это снова играть? Еще и разрабы мутные, с ру языком борятся, но в тцк не идут добровольно на комиссию и в окопы 🤣🤣🤣

0
Max P

Что тут в плане графики улучшать ? Непонятно !

0
Rimasted

Может лучше ремейк? Сразу геймплей поправят, а то смысл только графику улучшать.

-1
Janekste

Хорошо, что бесплатно. Денег эти разрабы всё равно не заслуживают. Интересно только, а русский язык из ремастера не уберут? Оставят? Всё-таки за основу взят оригинал, в котором был русский.

Скажем так, разработчики эти неадекватны. По политическим очень глупым мотивам без серьёзного повода отказались от русского языка во всех своих новых играх, а вот украинский и 15 других языков везде добавляют. Хотя раньше они всегда уделяли много внимания качеству именно русской локализации. Вообщем они во всю публично демонстрируют свою неадекватность без весомой причины.

-2
Maxell23

А ты так и будеш игнорировать что тебе задают вопросы

-1
anarchy6131

Зачем этому гуано ремастер?

-2
Хаттаб жив

Лет через 10 может выйдет, если разрабы не забъют болт.

-3
Кошачий комочек

надеюсь не выйдет

-3
dgsdfgfdgsdg

что в нем плохого?

-1
BluntZebulon

Или что? У тебя разрабы деньги отберут?

-1
Kokoprime1991

Словно установили решейд+поколупались в ини файле. А так (5й Анрил=жди всратый оптимизон), а упоротую анимацию Гг и вообще поправят или переход тупо ради текстурок? Ну а смысл? А как по мне было лучше, обшарпаный, заблёваный, зеленый покрытый слизью город, теперь выглядит ну словно обычный городок (местами даже чище стало) и сменили на этот всратый, замыленый коричнивый фильтр, потерялась короче изюминка атмосФЭРЫ .

-4