Хоррор The Sinking City получит ремастер на Unreal Engine 5

Frogwares официально анонсировала The Sinking City Remastered, улучшенную версию мрачного детективного хоррора. Обновлённая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC и будет доступна бесплатно для владельцев оригинала на этих платформах.
Ремастер создан на Unreal Engine 5 и предлагает улучшенную графику и удобные функции:
- Полностью переосмысленные локации с большим уровнем детализации.
- 4K-текстуры и улучшенные отражения.
- Добавление фоторежима.
- Поддержка DLSS, FSR и TSR для повышения производительности.
Первый набор скриншотов уже опубликован, показывая, насколько преобразилась игра. Геймплейная демонстрация ремастера ожидается в ближайшее время. Дата выхода пока не объявлена.
Там как бе не графику надо переделывать
ннда...
Нафига а главное зачем? 🤔 😆
не плохо выглядит многие локации перестали быть пластиковыми
Тот редкий случай, когда ремастер реально лучше выглядит. Им бы ещё ремастер геймплея и анимаций.
выглядит лучше, в сравнении с оригиналом, но если эти ущемленные уберут оттуда великий и могучий русский язык - даже качать не буду.
Люблю Лавкрафта и ужастики типа Сайлент Хилла, в Sinking City играл, но игра пустовата и бои странные, напомнила физикой и пр. игру Silent Hill: Homecoming.....
а это хоррор был? Ну тогда я испанская принцесса
Hola, guapa, ¿nos conocemos?
а до этого на чём он сидел? анриле 4? // Mikhail Tsyganov
да
В целом неплохая игра, по крайне мере лучше вышедшего в примерно то же время "Зова Ктулху", но если подход к выборам, а главное - концовки не улучшат, грош цена такому "обновлению".
надеюсь адекватные системки и мобильные 4060/4070 потянут
Даже для русских аккаунтов PS? // Кейт Фостер
А пугать, и привлекать будет уже графика или созданная атмосфера повествования, которую лишь улучшат ?
Неожиданно. Со стрельбой надеюсь что-нибудь сделают, в оригинале очень криво сделана.
Помоиная херня где локации просто сгенерированы, такая фишка ест на анриле 4. Сюжет пустышка, стрельба средняя… ради чего в это снова играть? Еще и разрабы мутные, с ру языком борятся, но в тцк не идут добровольно на комиссию и в окопы 🤣🤣🤣
Что тут в плане графики улучшать ? Непонятно !
Может лучше ремейк? Сразу геймплей поправят, а то смысл только графику улучшать.
Хорошо, что бесплатно. Денег эти разрабы всё равно не заслуживают. Интересно только, а русский язык из ремастера не уберут? Оставят? Всё-таки за основу взят оригинал, в котором был русский.
Скажем так, разработчики эти неадекватны. По политическим очень глупым мотивам без серьёзного повода отказались от русского языка во всех своих новых играх, а вот украинский и 15 других языков везде добавляют. Хотя раньше они всегда уделяли много внимания качеству именно русской локализации. Вообщем они во всю публично демонстрируют свою неадекватность без весомой причины.
А ты так и будеш игнорировать что тебе задают вопросы
Зачем этому гуано ремастер?
Лет через 10 может выйдет, если разрабы не забъют болт.
надеюсь не выйдет
что в нем плохого?
Или что? У тебя разрабы деньги отберут?
Словно установили решейд+поколупались в ини файле. А так (5й Анрил=жди всратый оптимизон), а упоротую анимацию Гг и вообще поправят или переход тупо ради текстурок? Ну а смысл? А как по мне было лучше, обшарпаный, заблёваный, зеленый покрытый слизью город, теперь выглядит ну словно обычный городок (местами даже чище стало) и сменили на этот всратый, замыленый коричнивый фильтр, потерялась короче изюминка атмосФЭРЫ .