Хоррор The Sinking City получит ремастер на Unreal Engine 5

Frogwares официально анонсировала The Sinking City Remastered, улучшенную версию мрачного детективного хоррора. Обновлённая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC и будет доступна бесплатно для владельцев оригинала на этих платформах.

Ремастер создан на Unreal Engine 5 и предлагает улучшенную графику и удобные функции:

Полностью переосмысленные локации с большим уровнем детализации.

4K-текстуры и улучшенные отражения.

Добавление фоторежима.

Поддержка DLSS, FSR и TSR для повышения производительности.

Первый набор скриншотов уже опубликован, показывая, насколько преобразилась игра. Геймплейная демонстрация ремастера ожидается в ближайшее время. Дата выхода пока не объявлена.