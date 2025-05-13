Обновленная версия детективного хоррора The Sinking City Remastered стала доступна для всех владельцев оригинала

Студия Frogwares официально выпустила The Sinking City Remastered — обновлённую версию атмосферного детективного триллера в духе Лавкрафта. Ремастер уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, и при этом абсолютно бесплатен для всех владельцев оригинальной игры на этих платформах.

«Мы планируем многое сделать с этой вселенной, включая сиквел. Поэтому приятно, что именно мы завершили эту главу истории. Это наш способ отблагодарить фанатов за поддержку», — отметил издательский директор Frogwares Сергей Оганесян.

Первая версия The Sinking City вышла в 2019 году на Unreal Engine 4. В ремастере игра была полностью перенесена на движок Unreal Engine 5, что обеспечило:

переработанные локации с улучшенными деталями,

4K-текстуры и продвинутые отражения,

фоторежим,

поддержку технологий DLSS, FSR и TSR.

Это только первый шаг в расширении IP — и намекает на развитие франшизы в будущем.