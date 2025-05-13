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The Sinking City 27.06.2019
Адвенчура, Ужасы, Открытый мир
7.1 462 оценки

Обновленная версия детективного хоррора The Sinking City Remastered стала доступна для всех владельцев оригинала

butcher69 butcher69

Студия Frogwares официально выпустила The Sinking City Remastered — обновлённую версию атмосферного детективного триллера в духе Лавкрафта. Ремастер уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, и при этом абсолютно бесплатен для всех владельцев оригинальной игры на этих платформах.

«Мы планируем многое сделать с этой вселенной, включая сиквел. Поэтому приятно, что именно мы завершили эту главу истории. Это наш способ отблагодарить фанатов за поддержку», — отметил издательский директор Frogwares Сергей Оганесян.

Первая версия The Sinking City вышла в 2019 году на Unreal Engine 4. В ремастере игра была полностью перенесена на движок Unreal Engine 5, что обеспечило:

  • переработанные локации с улучшенными деталями,
  • 4K-текстуры и продвинутые отражения,
  • фоторежим,
  • поддержку технологий DLSS, FSR и TSR.

Это только первый шаг в расширении IP — и намекает на развитие франшизы в будущем.

12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Fronyx

Игруха кайф, вот и повод перепройти.

5
Dok Rolf

Ну фиг знает. Глянул у Куплинова 15 минут прохождения...ну и нудятина.

2
Tauch

Неплохо, а главное бесплатно. Да, Сони?

2
Pravdarub

Напомню что оригинал соснул и вышел под видом игросодержащего продукта. . Еще бы они денег требовали. Их бы вообще убили.

4
Tauch Pravdarub

Для меня все игры Сони это полуфабрикат, кроме ластух, рэтчета и Цусимы. Хорош только графон, остальное, в том числе геймплей сосёт, а за ремастеры требуют 10 трампов

1
Pravdarub Tauch

Лол. Ну, это то игра не от сони, а вышла забагованным калом без геймплея и сюжета.

Ну, а для меня все игры на пека это игры для терпил и додиков, которые просрали свою игровую индустрию покупая всякий кал из раннего доступа под видом релиза за фуллпрайс, который потом всем миром чинят за свой счет и играют на горелых видяхах ща 100500 миллионов в шесть кадров.

Это стогкольмский синдром или пекари любят когда им ссут в рот.

1
North235

Красиво, но... зачем? Неужели кто-то из прошедших игру, пожелает её перепройти с обновленной картинкой? В своё время прошел оригинал полнолстью, но перепроходить - увольте.

2
Константин335

Я вот пропустил эту игру в свое время, вот теперь ремастер пройду

2
Denv3r 13

Неплохо изменили картинку. Радует, что не надо покупать игру второй раз, повезло тем, кто не проходил изначальную версию) Второй раз желания нет)

1
Константин335

Как вообще игра? Думаю пройти что ли

1
DANTE FAIR

одна из худших игр в которые я когда-либо играл, унылая криндилка с убогим сюжетом и 3-4 видами врагов на всю игру, это лютейшая xepoта, просто дно, и геймплей лютая шляпа всё невероятно однообразно.

3
DANTE FAIR

решил проверить, есть оригинал на пс4, а в магазине за ремастер требует оплату

1
Retro Ranger

пропустил в своё время, теперь есть повод пройти, отлично