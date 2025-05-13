Обновленная версия детективного хоррора The Sinking City Remastered стала доступна для всех владельцев оригинала

Студия Frogwares официально выпустила The Sinking City Remastered — обновлённую версию атмосферного детективного триллера в духе Лавкрафта. Ремастер уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, и при этом абсолютно бесплатен для всех владельцев оригинальной игры на этих платформах.
«Мы планируем многое сделать с этой вселенной, включая сиквел. Поэтому приятно, что именно мы завершили эту главу истории. Это наш способ отблагодарить фанатов за поддержку», — отметил издательский директор Frogwares Сергей Оганесян.
Первая версия The Sinking City вышла в 2019 году на Unreal Engine 4. В ремастере игра была полностью перенесена на движок Unreal Engine 5, что обеспечило:
- переработанные локации с улучшенными деталями,
- 4K-текстуры и продвинутые отражения,
- фоторежим,
- поддержку технологий DLSS, FSR и TSR.
Это только первый шаг в расширении IP — и намекает на развитие франшизы в будущем.
Игруха кайф, вот и повод перепройти.
Ну фиг знает. Глянул у Куплинова 15 минут прохождения...ну и нудятина.
Неплохо, а главное бесплатно. Да, Сони?
Напомню что оригинал соснул и вышел под видом игросодержащего продукта. . Еще бы они денег требовали. Их бы вообще убили.
Для меня все игры Сони это полуфабрикат, кроме ластух, рэтчета и Цусимы. Хорош только графон, остальное, в том числе геймплей сосёт, а за ремастеры требуют 10 трампов
Лол. Ну, это то игра не от сони, а вышла забагованным калом без геймплея и сюжета.
Ну, а для меня все игры на пека это игры для терпил и додиков, которые просрали свою игровую индустрию покупая всякий кал из раннего доступа под видом релиза за фуллпрайс, который потом всем миром чинят за свой счет и играют на горелых видяхах ща 100500 миллионов в шесть кадров.
Это стогкольмский синдром или пекари любят когда им ссут в рот.
Красиво, но... зачем? Неужели кто-то из прошедших игру, пожелает её перепройти с обновленной картинкой? В своё время прошел оригинал полнолстью, но перепроходить - увольте.
Я вот пропустил эту игру в свое время, вот теперь ремастер пройду
Неплохо изменили картинку. Радует, что не надо покупать игру второй раз, повезло тем, кто не проходил изначальную версию) Второй раз желания нет)
Как вообще игра? Думаю пройти что ли
одна из худших игр в которые я когда-либо играл, унылая криндилка с убогим сюжетом и 3-4 видами врагов на всю игру, это лютейшая xepoта, просто дно, и геймплей лютая шляпа всё невероятно однообразно.
решил проверить, есть оригинал на пс4, а в магазине за ремастер требует оплату
пропустил в своё время, теперь есть повод пройти, отлично