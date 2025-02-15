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The Sinking City 27.06.2019
Адвенчура, Ужасы, Открытый мир
7.1 445 оценок

The Sinking City Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5 и Xbox Series

Gruz_
Новости

Редакция портала Gematsu обнаружила, что регулирующие органы Тайваня присвоили возрастной рейтинг приключенческому экшену The Sinking City Remastered для консолей PS5 и Xbox Series. Довольно неожиданное решение, учитывая, что игра давно уже доступна на PS5 и Xbox.

Также стоит отметить, что The Sinking City 2 была анонсирована в 2024 году. Возможно, этот ремастер - бонус, к примеру, за покупку сиквела.

Разработанная студией Frogwares по мотивам лучших произведений культового американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, The Sinking City - это приключенческая игра о событиях 1920-х годов в огромном открытом мире. Главный герой - Чарльз, частный детектив, оказавшийся по несчастливой случайности не в то время и не в том месте.

В любом случае, остается только ждать и наблюдать за планами Frogwares.

-7
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
антон фекалисимо

никому не нужный ремастер

14
prorock

Ненужный ремастер ненужного оригинала

1
ZER0 T0LERANCE

Это сейчас модно.

0
wollcroft

Геймплей с однотипными противниками, однотипными комнатами и однотипными заданиями и это слишком очевидно. Атмосфера в игре отличная, в духе произведений Г.Ф. Лавкрафта, но геймплейная составляющая унылая, даже спустя год повторное прохождение не осилил, т.к. уже в самом начале задушнился от этой знакомой однотипности 🤷

4
Сергей Понащенко

Вот поэтому разработчики и внедряют в свои ряды специалистов по разнообразию))

4
wollcroft Сергей Понащенко

мне кажется это немного другое 😂

2
Сергей Понащенко wollcroft

Ну смотри, опять же. Идёшь идешь - белый натурал, идёшь дальше - белый натурал , опять идёшь и опять белый натурал. Надоедает ведь это однообразие) а тут оппа - азиат, очень хорошо. Оппа чёрный, да ещё и принимает сзади - вообще офигенски)) или вообще транс - ну это прям из области фантастики. Вон сколько разнообразия!)

1
ZER0 T0LERANCE

Просто не нужно было пихать игру в опенворлд и делать кальку на диалоги из ведьмака 3.

0
Frost_47

Для PS5 вроде и так была отдельная улучшенная версия игры которую делали уже другие разработчики. А это тогда что будет?

2
WarCraf4er

Игра атмосферная, обязательно как нибудь пройду, но сперва хотелось бы старый Зов Ктулху допройти, а потом тот что поновее, и уж потом эту

1
GennadijK

Быть может будет ремастер от Nightdrive studio, они намекали на это у себя в твиттере, указывая статью одного игрожура, который размышляет о возможности ремастера Зова Ктулху 2006 года . Если ты конечно имел ввиду именно этот старый зов.

1
WarCraf4er GennadijK

Тот что Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, а потом выходила просто Call of Cthulhu, вот их бы пройти сперва)

А что там за ремастер такой?

0
211186

Я первую так и не прошел, не хватило терпения

0
darkevil555

не ну игре нужно мыло убрать

0
Fronyx

Здорово, проходил несколько раз, очень понравилась атмосфера в игре, особенно ее добавляла музыка. Жду вторую, жаль только, что русской озвучки скорее всего не будет в ней.

-3
wollcroft

Да, маловероятно)

9
TheCalvariam

Да и в топку тогда эту х*ету. Пусть опять украинскую озвучку сделают как в ждалкере своём.

8
Енот Херсонский wollcroft

Ясно кто меня минусует тогда, даже сомнения нет))

0
ZER0 T0LERANCE

Русские озвучки нынче на плечах любительских студий. Разрабы давно себе повесточный болт забили.

0
Енот Херсонский

Ремастер никому не нужной игры))

-5
TheCalvariam

Ой, эксперт по «ненужным играм» подъехал! Ты у всех геймеров спросил или просто решил выдать своё жалкое мнение за истину? Удивительно, как тебе «не нужна» игра, а в комментах ты первый, аж припекает. Может, тебе ремастер мозга нужен?

-5
Енот Херсонский TheCalvariam

Ну давай еще заплачь)

-3
TheCalvariam Енот Херсонский

Ой, смотри-ка, говоришь про слёзы, а сам аж захлёбываешься своей желчью. Видимо, ремастер не нужен только тебе, а вот внимание – очень даже. Не переживай, поглажу по виртуальной головке: бедный обиженный енотик, никто твоё мнение не ценит, ай-ай-ай. Может, тебе не игры обсуждать, а подработку найти, чтобы на нормальные развлечения хватало, а не в комментах свою зависть выплёскивать?

0