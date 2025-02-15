The Sinking City Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5 и Xbox Series

Редакция портала Gematsu обнаружила, что регулирующие органы Тайваня присвоили возрастной рейтинг приключенческому экшену The Sinking City Remastered для консолей PS5 и Xbox Series. Довольно неожиданное решение, учитывая, что игра давно уже доступна на PS5 и Xbox.
Также стоит отметить, что The Sinking City 2 была анонсирована в 2024 году. Возможно, этот ремастер - бонус, к примеру, за покупку сиквела.
Разработанная студией Frogwares по мотивам лучших произведений культового американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, The Sinking City - это приключенческая игра о событиях 1920-х годов в огромном открытом мире. Главный герой - Чарльз, частный детектив, оказавшийся по несчастливой случайности не в то время и не в том месте.
В любом случае, остается только ждать и наблюдать за планами Frogwares.
никому не нужный ремастер
Ненужный ремастер ненужного оригинала
Это сейчас модно.
Геймплей с однотипными противниками, однотипными комнатами и однотипными заданиями и это слишком очевидно. Атмосфера в игре отличная, в духе произведений Г.Ф. Лавкрафта, но геймплейная составляющая унылая, даже спустя год повторное прохождение не осилил, т.к. уже в самом начале задушнился от этой знакомой однотипности 🤷
Вот поэтому разработчики и внедряют в свои ряды специалистов по разнообразию))
мне кажется это немного другое 😂
Ну смотри, опять же. Идёшь идешь - белый натурал, идёшь дальше - белый натурал , опять идёшь и опять белый натурал. Надоедает ведь это однообразие) а тут оппа - азиат, очень хорошо. Оппа чёрный, да ещё и принимает сзади - вообще офигенски)) или вообще транс - ну это прям из области фантастики. Вон сколько разнообразия!)
Просто не нужно было пихать игру в опенворлд и делать кальку на диалоги из ведьмака 3.
Для PS5 вроде и так была отдельная улучшенная версия игры которую делали уже другие разработчики. А это тогда что будет?
Игра атмосферная, обязательно как нибудь пройду, но сперва хотелось бы старый Зов Ктулху допройти, а потом тот что поновее, и уж потом эту
Быть может будет ремастер от Nightdrive studio, они намекали на это у себя в твиттере, указывая статью одного игрожура, который размышляет о возможности ремастера Зова Ктулху 2006 года . Если ты конечно имел ввиду именно этот старый зов.
Тот что Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, а потом выходила просто Call of Cthulhu, вот их бы пройти сперва)
А что там за ремастер такой?
Я первую так и не прошел, не хватило терпения
не ну игре нужно мыло убрать
Здорово, проходил несколько раз, очень понравилась атмосфера в игре, особенно ее добавляла музыка. Жду вторую, жаль только, что русской озвучки скорее всего не будет в ней.
Да, маловероятно)
Да и в топку тогда эту х*ету. Пусть опять украинскую озвучку сделают как в ждалкере своём.
Ясно кто меня минусует тогда, даже сомнения нет))
Русские озвучки нынче на плечах любительских студий. Разрабы давно себе повесточный болт забили.
Ремастер никому не нужной игры))
Ой, эксперт по «ненужным играм» подъехал! Ты у всех геймеров спросил или просто решил выдать своё жалкое мнение за истину? Удивительно, как тебе «не нужна» игра, а в комментах ты первый, аж припекает. Может, тебе ремастер мозга нужен?
Ну давай еще заплачь)
Ой, смотри-ка, говоришь про слёзы, а сам аж захлёбываешься своей желчью. Видимо, ремастер не нужен только тебе, а вот внимание – очень даже. Не переживай, поглажу по виртуальной головке: бедный обиженный енотик, никто твоё мнение не ценит, ай-ай-ай. Может, тебе не игры обсуждать, а подработку найти, чтобы на нормальные развлечения хватало, а не в комментах свою зависть выплёскивать?