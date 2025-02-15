The Sinking City Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5 и Xbox Series

Редакция портала Gematsu обнаружила, что регулирующие органы Тайваня присвоили возрастной рейтинг приключенческому экшену The Sinking City Remastered для консолей PS5 и Xbox Series. Довольно неожиданное решение, учитывая, что игра давно уже доступна на PS5 и Xbox.

Также стоит отметить, что The Sinking City 2 была анонсирована в 2024 году. Возможно, этот ремастер - бонус, к примеру, за покупку сиквела.

Разработанная студией Frogwares по мотивам лучших произведений культового американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, The Sinking City - это приключенческая игра о событиях 1920-х годов в огромном открытом мире. Главный герой - Чарльз, частный детектив, оказавшийся по несчастливой случайности не в то время и не в том месте.

В любом случае, остается только ждать и наблюдать за планами Frogwares.