ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sinking City 27.06.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Открытый мир
7 537 оценок

В сеть утек ранний прототип The Sinking City - в билде обнаружили вырезанный контент, которые позже вернули в DLC

Gutsz Gutsz

В сети появился ролик и подробности закрытой рабочей сборки детективного лавкрафтовского экшена The Sinking City от студии Frogwares. Прототип датирован 19 января 2019 года и судя по всему этот билд был собран примерно за полгода до официального запуска игры.

На опубликованных кадрах запечатлен внутренний билд с пометкой «Property of Frogwares. Not for public demo». Главной находкой в утечке стало сражение с вырезанным из оригинальной кампании боссом — гигантским монстром-Пожирателем. Как отмечают авторы утечки, впоследствии эта битва и связанные с ней ассеты не пропали бесследно, а были переработаны и выпущены в составе сюжетного дополнения, посвященного культистам и «Некрономикону».

Помимо самого боссфайта, прототип содержит раннюю версию радиального меню выбора оружия, черновые версии заданий для Роберта Трогмортона, а также неиспользованные строчки диалогов и материалы, оставшиеся в архивах проекта.

По словам автора утечки, полный архив с рабочим билдом 2019 года планируют выложить в открытый доступ в ближайшее время. Находка вызвала живой интерес у сообщества, наглядно продемонстрировав процесс оптимизации контента перед релизом и то, как отложенные наработки в итоге вернулись в игру хотя бы через дополнение.

4
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Gameslinger

лучше бы у них нашлась русская озвучка для Шерлоков, ибо дичь читать постоянно субтитры

3
Melodic Osrik

разрабы сами слили свой превью билд чтобы подогреть интерес ко второй части? что не покупает никто без ру языка?

2
Benef108

не, про первую часть лучше вообще забыть)) тем более что 2 часть является мягким перезапуском, хотя возможно в каждой новой части будет новый персонаж и своя история

1