В сеть утек ранний прототип The Sinking City - в билде обнаружили вырезанный контент, которые позже вернули в DLC

В сети появился ролик и подробности закрытой рабочей сборки детективного лавкрафтовского экшена The Sinking City от студии Frogwares. Прототип датирован 19 января 2019 года и судя по всему этот билд был собран примерно за полгода до официального запуска игры.
На опубликованных кадрах запечатлен внутренний билд с пометкой «Property of Frogwares. Not for public demo». Главной находкой в утечке стало сражение с вырезанным из оригинальной кампании боссом — гигантским монстром-Пожирателем. Как отмечают авторы утечки, впоследствии эта битва и связанные с ней ассеты не пропали бесследно, а были переработаны и выпущены в составе сюжетного дополнения, посвященного культистам и «Некрономикону».
Помимо самого боссфайта, прототип содержит раннюю версию радиального меню выбора оружия, черновые версии заданий для Роберта Трогмортона, а также неиспользованные строчки диалогов и материалы, оставшиеся в архивах проекта.
По словам автора утечки, полный архив с рабочим билдом 2019 года планируют выложить в открытый доступ в ближайшее время. Находка вызвала живой интерес у сообщества, наглядно продемонстрировав процесс оптимизации контента перед релизом и то, как отложенные наработки в итоге вернулись в игру хотя бы через дополнение.
лучше бы у них нашлась русская озвучка для Шерлоков, ибо дичь читать постоянно субтитры
разрабы сами слили свой превью билд чтобы подогреть интерес ко второй части? что не покупает никто без ру языка?
не, про первую часть лучше вообще забыть)) тем более что 2 часть является мягким перезапуском, хотя возможно в каждой новой части будет новый персонаж и своя история