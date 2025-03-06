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The Sinking City 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.2 43 оценки

Авторы показали первый геймплейный тизер The Sinking City 2 и раскрыли несколько подробностей

butcher69
Новости

Компания Frogwares выпустила первый тизер-геймплей для The Sinking City 2, продолжения игры в жанре survival-horror, действие которой разворачивается в лавкрафтианских Соединенных Штатах 1920-х годов. В центре сюжета — город Аркхэм, поглощенный сверхъестественным наводнением, которое изгнало его жителей, оставив лишь самых ненормальных, среди которых — эльдрические монстры и упадок.

В новом тизере показаны элементы сражения, осмотра местности и расследований, которые стали неотъемлемой частью игры. Чтобы обеспечить дополнительные возможности и поддержать развитие игры, Frogwares запустила кампанию на Kickstarter с целью собрать 100 000 евро (105 000 долларов США). Среди вознаграждений — коллекционные издания, доступные только для спонсоров.

Вместе с кампанией команда выпустила дневник разработчиков, рассказывающий о текущем прогрессе и демонстрирующий дополнительные кадры игры.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Destroited

Если игра будет такой-же чудовищно скучной как и первая часть то однозначно беру, единственная игра которая усыпляла быстрее самого дорогого снотворного, даже лучше чем Vampir который тоже ничего кроме адовой скуки предложить не мог.

4
Emperor77

Раньше терпеть не мог проигрыватель на ПГ. Но сейчас у нас нет Ютуба. С тем же успехом можно ссылки на фейсбук или твиттер кидать...

2
Лидер 666

у кого нету? у раков? у всех норм людей все есть, впн, расширения, чего только сейчас нету, я и сам продаю впн хороший, там даже 4к на изях грузит

2
Главный инженегр

Скайнет провайдер в СПБ. Ютуб без проблем. Неделю назад включили

0
ConsiderateGiselle

Эт мы любим, такое мы ждём))

1
SaDaR

чо тут ждать, ролик второй смотрел до конца? Поддержите нас, мы бедные несчастные, у нас война с русскими, дайте денег... фу как противно

3
Выxyxoль
эльдрические монстры и упадок

Да едритЪ, ты хоть читай свою писанину, блин. Eldritch - это жуткий, потусторонний, сверхъестественный.

1
GraF68ru

я продолжу верить, что однажды игры по Лавкрафту выйдут в лигу топовых игр, пусть кто угодно над этим пыжится, первая часть была годной, демка нового Stygian тоже зашла, но пока все это инди и игры Б/АА класса.

1
JEKABRAZZ

На Stygian скоро открытая бета будет на все выходные. Вроде как в апреле. Я прям загорелся этой игрой, очень жду.

1
Alamut95

Лучше Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth ничего не выходило. Ей бы ремейк или хотя бы добротный ремастер.

1
Lucky3_15

блин, ну это же тоже самое, что и в первой части, разве что дробовик при выстрелах не лагает (ура!). А так немного разочарован даже, что игра практически копия первой части, только графически лучше (ну как лучше...лагать будет безбожно на любом железе дешевле 1000$ 100%)

0
MeduZaRUS

💩

0
North235

Всё тоже самое, что и в первой части, только графон немного подтянули, а требования, учитывая движок, небось взлетят до небес. Так во втором видео еще и политоту приплели. Ждал, но теперь сильно разочарован. Жирный минус и студии и игре.

0
hollo0w

Прям очень на Resident Evil 4: Remake стало похоже, перекрестие на дробовике как будто оттуда 🤔

0