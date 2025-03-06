Авторы показали первый геймплейный тизер The Sinking City 2 и раскрыли несколько подробностей

Компания Frogwares выпустила первый тизер-геймплей для The Sinking City 2, продолжения игры в жанре survival-horror, действие которой разворачивается в лавкрафтианских Соединенных Штатах 1920-х годов. В центре сюжета — город Аркхэм, поглощенный сверхъестественным наводнением, которое изгнало его жителей, оставив лишь самых ненормальных, среди которых — эльдрические монстры и упадок.
В новом тизере показаны элементы сражения, осмотра местности и расследований, которые стали неотъемлемой частью игры. Чтобы обеспечить дополнительные возможности и поддержать развитие игры, Frogwares запустила кампанию на Kickstarter с целью собрать 100 000 евро (105 000 долларов США). Среди вознаграждений — коллекционные издания, доступные только для спонсоров.
Вместе с кампанией команда выпустила дневник разработчиков, рассказывающий о текущем прогрессе и демонстрирующий дополнительные кадры игры.
Если игра будет такой-же чудовищно скучной как и первая часть то однозначно беру, единственная игра которая усыпляла быстрее самого дорогого снотворного, даже лучше чем Vampir который тоже ничего кроме адовой скуки предложить не мог.
Раньше терпеть не мог проигрыватель на ПГ. Но сейчас у нас нет Ютуба. С тем же успехом можно ссылки на фейсбук или твиттер кидать...
у кого нету? у раков? у всех норм людей все есть, впн, расширения, чего только сейчас нету, я и сам продаю впн хороший, там даже 4к на изях грузит
Скайнет провайдер в СПБ. Ютуб без проблем. Неделю назад включили
Эт мы любим, такое мы ждём))
чо тут ждать, ролик второй смотрел до конца? Поддержите нас, мы бедные несчастные, у нас война с русскими, дайте денег... фу как противно
Да едритЪ, ты хоть читай свою писанину, блин. Eldritch - это жуткий, потусторонний, сверхъестественный.
я продолжу верить, что однажды игры по Лавкрафту выйдут в лигу топовых игр, пусть кто угодно над этим пыжится, первая часть была годной, демка нового Stygian тоже зашла, но пока все это инди и игры Б/АА класса.
На Stygian скоро открытая бета будет на все выходные. Вроде как в апреле. Я прям загорелся этой игрой, очень жду.
Лучше Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth ничего не выходило. Ей бы ремейк или хотя бы добротный ремастер.
блин, ну это же тоже самое, что и в первой части, разве что дробовик при выстрелах не лагает (ура!). А так немного разочарован даже, что игра практически копия первой части, только графически лучше (ну как лучше...лагать будет безбожно на любом железе дешевле 1000$ 100%)
💩
Всё тоже самое, что и в первой части, только графон немного подтянули, а требования, учитывая движок, небось взлетят до небес. Так во втором видео еще и политоту приплели. Ждал, но теперь сильно разочарован. Жирный минус и студии и игре.
Прям очень на Resident Evil 4: Remake стало похоже, перекрестие на дробовике как будто оттуда 🤔