Авторы показали первый геймплейный тизер The Sinking City 2 и раскрыли несколько подробностей

Компания Frogwares выпустила первый тизер-геймплей для The Sinking City 2, продолжения игры в жанре survival-horror, действие которой разворачивается в лавкрафтианских Соединенных Штатах 1920-х годов. В центре сюжета — город Аркхэм, поглощенный сверхъестественным наводнением, которое изгнало его жителей, оставив лишь самых ненормальных, среди которых — эльдрические монстры и упадок.

В новом тизере показаны элементы сражения, осмотра местности и расследований, которые стали неотъемлемой частью игры. Чтобы обеспечить дополнительные возможности и поддержать развитие игры, Frogwares запустила кампанию на Kickstarter с целью собрать 100 000 евро (105 000 долларов США). Среди вознаграждений — коллекционные издания, доступные только для спонсоров.

Вместе с кампанией команда выпустила дневник разработчиков, рассказывающий о текущем прогрессе и демонстрирующий дополнительные кадры игры.