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The Sinking City 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.4 42 оценки

Авторы The Sinking City 2 на этой неделе запустят сбор средств на Kickstarter

butcher69
Новости

Студия Frogwares объявила, что The Sinking City 2 запустят сбор средств на Kickstarter уже 6 марта. Разработчики выбрали краудфандинг из-за сложных обстоятельств и судебные тяжбы с Nacon, которые недавно завершились.

На странице Kickstarter уже появились первые награды для спонсоров, включая ограниченное и коллекционное издания, доступные только через кампанию.

Проект ориентирован на космический ужас в духе Лавкрафта и разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Однако сроки выхода пока неизвестны.

Запуск кампании даст больше информации об игре, а поклонники с нетерпением ждут, каким станет The Sinking City 2.

-14
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
211186

Обещали же в этом году? А тут начали вдруг бабки собирать. Короче ничего путного не выйдет из этого

3
Azimut zvuk

А ты ждал что выйдет?)

0
spaMER_ID

Ну вот, в этот году и начали гроши клянчить.

0
PunksPlay

Если бы не отправляли свои деньги в пользу всу, то и кикстартер не нужен был бы

0