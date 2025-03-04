Авторы The Sinking City 2 на этой неделе запустят сбор средств на Kickstarter

Студия Frogwares объявила, что The Sinking City 2 запустят сбор средств на Kickstarter уже 6 марта. Разработчики выбрали краудфандинг из-за сложных обстоятельств и судебные тяжбы с Nacon, которые недавно завершились.
На странице Kickstarter уже появились первые награды для спонсоров, включая ограниченное и коллекционное издания, доступные только через кампанию.
Проект ориентирован на космический ужас в духе Лавкрафта и разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Однако сроки выхода пока неизвестны.
Запуск кампании даст больше информации об игре, а поклонники с нетерпением ждут, каким станет The Sinking City 2.
Обещали же в этом году? А тут начали вдруг бабки собирать. Короче ничего путного не выйдет из этого
А ты ждал что выйдет?)
Ну вот, в этот году и начали гроши клянчить.
Если бы не отправляли свои деньги в пользу всу, то и кикстартер не нужен был бы