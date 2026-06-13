Для демоверсии The Sinking City 2 вышел патч с исправлениями

Студия Frogwares выпустила обновление для демоверсии хоррора The Sinking City 2. Разработчики сообщили, что патч направлен на устранение наиболее заметных проблем, с которыми столкнулись игроки во время прохождения демо-версии.

По словам команды, главной целью остаётся обеспечение высокого качества полной версии игры, однако студия также стремится сделать знакомство с демоверсией максимально комфортным.

Что исправлено в патче №1:

Устранено несколько сбоев в различных областях демоверсии.

Исправлена ошибка, из-за которой могла некорректно работать камера после посадки в лодку.

Обновлены улики, связанные с головоломкой с сейфом.

Внесены балансные корректировки по всей демоверсии.

Исправлен ряд других мелких ошибок и недочётов.

Разработчики продолжают собирать отзывы игроков и работать над улучшением проекта перед релизом полной версии The Sinking City 2.