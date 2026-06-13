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The Sinking City 2 18.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.2 87 оценок

Для демоверсии The Sinking City 2 вышел патч с исправлениями

monk70 monk70

Студия Frogwares выпустила обновление для демоверсии хоррора The Sinking City 2. Разработчики сообщили, что патч направлен на устранение наиболее заметных проблем, с которыми столкнулись игроки во время прохождения демо-версии.

По словам команды, главной целью остаётся обеспечение высокого качества полной версии игры, однако студия также стремится сделать знакомство с демоверсией максимально комфортным.

Что исправлено в патче №1:

  • Устранено несколько сбоев в различных областях демоверсии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой могла некорректно работать камера после посадки в лодку.
  • Обновлены улики, связанные с головоломкой с сейфом.
  • Внесены балансные корректировки по всей демоверсии.
  • Исправлен ряд других мелких ошибок и недочётов.

Разработчики продолжают собирать отзывы игроков и работать над улучшением проекта перед релизом полной версии The Sinking City 2.

ПК Обновления
17
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Serj77777

Демка мизерная,неинтересная,стрельба позорная.У полной версии игры не может быть "высокого качества",для этого нужно делать другую игру.)

6
JohnyKitamao

патч для демо)))))) видимо там калище еще хуже первой части

5
North235

И никаких правок оптимизации. Собственно, мои прогнозы продолжают сбываться - оптимизации нет, и делать её не будут, ни до, ни после релиза ))

4
Денис Сидоров 5

Походу обосрутся, как the farm 51 со своим Chernobylite 2

3
HellowRainbow

Ну кто в объятия тентаклей суёт потного мужика? 🤦‍♂️

2
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