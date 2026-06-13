Для демоверсии The Sinking City 2 вышел патч с исправлениями

Студия Frogwares выпустила обновление для демоверсии хоррора The Sinking City 2. Разработчики сообщили, что патч направлен на устранение наиболее заметных проблем, с которыми столкнулись игроки во время прохождения демо-версии.
По словам команды, главной целью остаётся обеспечение высокого качества полной версии игры, однако студия также стремится сделать знакомство с демоверсией максимально комфортным.
Что исправлено в патче №1:
- Устранено несколько сбоев в различных областях демоверсии.
- Исправлена ошибка, из-за которой могла некорректно работать камера после посадки в лодку.
- Обновлены улики, связанные с головоломкой с сейфом.
- Внесены балансные корректировки по всей демоверсии.
- Исправлен ряд других мелких ошибок и недочётов.
Разработчики продолжают собирать отзывы игроков и работать над улучшением проекта перед релизом полной версии The Sinking City 2.
Демка мизерная,неинтересная,стрельба позорная.У полной версии игры не может быть "высокого качества",для этого нужно делать другую игру.)
патч для демо)))))) видимо там калище еще хуже первой части
И никаких правок оптимизации. Собственно, мои прогнозы продолжают сбываться - оптимизации нет, и делать её не будут, ни до, ни после релиза ))
Походу обосрутся, как the farm 51 со своим Chernobylite 2
Ну кто в объятия тентаклей суёт потного мужика? 🤦♂️