Frogwares показала новый концепт-арт хоррора The Sinking City 2

Украинская студия Frogwares наиболее известна своими играми о Шерлоке Холмсе, однако в ее портфолио есть и лавкрафтианский хоррор The Sinking City, который вышел в 2021 году. Сейчас в разработке находится вторая часть игры, поэтому разработчики показали новые концепт-арты, наполненные новой порцией ужаса.

Арты выполнены в темных тонах, чтобы передать атмосферу The Sinking City 2. На артах изображена жуткая рыбацкая деревня, страшные монстры, кошмарный поезд и загадочное существо, нависшее над опустевшими улицами города Аркхэма.

The Sinking City 2 - это хоррор-игра от третьего лица на выживание, события которой разворачиваются в США 1920-х годов в альтернативной лавкрафтианской реальности. Игрокам предстоит погрузиться в атмосферу необъятных ужасов, навеянную самыми темными и мрачными произведениями воображения писателя Г.П. Лавкрафта. Вам предстоит исследовать и выживать в городе Аркхэм, который представляет собой лабиринт из затопленных улиц и старинных особняков, где таятся неземные ужасы. В нашем распоряжении будет целый арсенал оружия, чтобы противостоять различным монстрам. А заодно нужно разгадывать различные загадки, ориентируясь на имеющиеся поблизости подсказки.

Релиз The Sinking City 2 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S должен состояться в 2025 году. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.