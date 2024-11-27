Frogwares показала новый концепт-арт хоррора The Sinking City 2

Украинская студия Frogwares наиболее известна своими играми о Шерлоке Холмсе, однако в ее портфолио есть и лавкрафтианский хоррор The Sinking City, который вышел в 2021 году. Сейчас в разработке находится вторая часть игры, поэтому разработчики показали новые концепт-арты, наполненные новой порцией ужаса.
Арты выполнены в темных тонах, чтобы передать атмосферу The Sinking City 2. На артах изображена жуткая рыбацкая деревня, страшные монстры, кошмарный поезд и загадочное существо, нависшее над опустевшими улицами города Аркхэма.
The Sinking City 2 - это хоррор-игра от третьего лица на выживание, события которой разворачиваются в США 1920-х годов в альтернативной лавкрафтианской реальности. Игрокам предстоит погрузиться в атмосферу необъятных ужасов, навеянную самыми темными и мрачными произведениями воображения писателя Г.П. Лавкрафта. Вам предстоит исследовать и выживать в городе Аркхэм, который представляет собой лабиринт из затопленных улиц и старинных особняков, где таятся неземные ужасы. В нашем распоряжении будет целый арсенал оружия, чтобы противостоять различным монстрам. А заодно нужно разгадывать различные загадки, ориентируясь на имеющиеся поблизости подсказки.
Релиз The Sinking City 2 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S должен состояться в 2025 году. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Мне кстати первая часть понравилась, сюжет и атмосфера поинтересней чем в Call of Cthulhu 2018 года. Единственное что не понравилось что город создавался нейронкой а собирался по камешку разработчиками. Больно картонный он какой-то и совсем не запоминается .
Вообще нет. В игре 2018 года очень сильный сюжет, а более лавкрафтовской атмосферы еще поискать, есть и ужасы, и культы, и Ктулху. В тонущем городе нет нихрена, кроме бесконечной беготни и отстрела унылых мобов. И озвучка Кузнецова не спасает это уныние.
Надеюсь, эта будет лучше. Первая конечно сойдёт, но проходняк. Как минимум по атмосфере "лавкрафта". // Николай Монахов