Frogwares показала новый трейлер The Sinking City 2 - русалки, слизни и воскрешение в бою

Неделя до релиза, и авторы выпустили подробный обзорный трейлер The Sinking City 2. В нём показали всё, что нужно знать о выживании в Аркхеме: бои, расследования, новые механики и даже русалку, которая явно хочет выбраться на волю.

Главный герой — Кэлвин Рафферти, его играет Эндрю Уилдон-Деннис. Он приезжает в Аркхэм, чтобы найти лекарство для Фэй Беннет (озвучка — Джемма Элизабет Уэлан). Всё начинается с неудачного ритуала — Фэй впадает в кому, но с ней можно общаться через маску.

Боезапас ограничен, но арсенал разнообразный: пулемёты, винтовки, дробовики. Изучайте локации, собирайте Эссенцию Снов — она открывает таланты и позволяет специализироваться под свой стиль игры. Можно даже воскреснуть в бою, если правильно прокачаться.

Самое интересное — враги. Слизни, одержимые червями. В них нужно стрелять в уязвимые места, а потом обязательно раздавливать останки. Как в Dead Space: если не добить — черви оживают, и враг встаёт снова.

The Sinking City 2 выходит 18 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.