Лавкрафтовский хоррор The Sinking City 2 выйдет 18 августа - демо уже доступно в Steam

На Future Games Show наконец раскрыли дату выхода The Sinking City 2 — игра выйдет 18 августа 2026 года, а демо-версия уже доступна в Steam. И, честно говоря, это тот редкий случай, когда продолжение выглядит не просто «ещё одной частью», а заметным сдвигом в сторону более жёсткого survival horror.

События переносят нас в мрачный Аркхэм 1920-х — город, который буквально захлестнуло сверхъестественное наводнение. В отличие от первой части, где упор был на более экшеновую структуру, сиквел делает ставку на выживание и уязвимость игрока. И это ощущается как более честный подход к лавкрафтовской теме: здесь ты не охотник на чудовищ, а человек, который пытается не стать частью их меню.

Игрок берёт на себя роль оккультного авантюриста Кальвина Рафферти, который ищет ответы и пытается спасти близкого человека, оказавшегося в ловушке из-за неудачного ритуала. Но Аркхэм в этом состоянии — это уже не город, а ловушка, полная искажённых существ и постоянного давления неизвестности.

Отдельно стоит отметить геймплейный акцент: расследование здесь напрямую связано с выживанием. Поиск улик, исследование локаций и управление ресурсами переплетены с боями, где каждый выстрел буквально на вес золота. В эпоху, когда многие хорроры уходят в «экшен с монстрами», такой дефицит ресурсов выглядит почти олдскульно — и от этого даже привлекательнее.

Релиз заявлен на ПК, PS5 и Xbox Series X, а демо уже позволяет оценить, насколько игра действительно уходит в сторону напряжённого выживания. И если демо отражает финальное качество, то у нас может быть один из самых атмосферных хорроров следующего года.