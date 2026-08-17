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The Sinking City 2 18.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.7 123 оценки

PC-версия The Sinking City 2 уже появилась в сети - за сутки до раннего релиза игры

AceTheKing AceTheKing

Ранние утечки PC-версий в этом году продолжаются: на торрентах уже появился экшен-хоррор The Sinking City 2 от студии Frogwares. Примечательно, что энтузиасты уже успели выпустить для игры даже нейросетевой текстовый русификатор.

Действие The Sinking City 2 разворачивается в 1920-х годах: игроку предстоит бросить вызов древнему потустороннему божеству и исследовать затопленные улицы Аркхэма, пытаясь сделать выбор между жизнью одного человека и судьбой целого города.

Игры выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 18 августа 2026 года, а ранний релиз премиум-издания состоится уже сегодня вечером.

ПК 3
5
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

еще вчера... а сегодня уже перевод вышел на рус ибо разрабы русофобы..

7
thepost

Часть выручки от продажи игры пойдёт на помощь ВСУ?

3
lostpisec

Такое надо покупать и поддерживать! Первая часть была хороша. Резик+лавкрафт, круто же

2
Sevasiborint

А нехер делать премиум издания с ранним доступом, если релиз то для всех в один день

SLUP

А сети появился с денуво или без?

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