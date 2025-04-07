Разработчикам The Sinking City 2 удалось собрать в 5,5 раз больше требуемой суммы

Сбор средств на Kickstarter для The Sinking City 2, детективной игры в жанре хоррор от студии Frogwares. Напомним, сбор средств на The Sinking City 2 стартовал в начале марта.

Frogwares удалось закрыть основную цель в течение двух часов после старта, а за сутки - в два раза ее превысить. Итоговая сумма, собранная за месяц, превзошла начальную почти в 5,5 раз - $591 389. В целом Frogwares удалось привлечь 5424 донатеров.

В результате сообщество разблокировало все поставленные разработчиками дополнительные цели. Так что благодаря неравнодушным игрокам во второй части The Sinking City появятся:

больше расследований,

новые вариации рептилоидных монстров,

новый монстр - Шоггот,

а также еще больше секретов, головоломок и, самое главное, секретная локация из первой части.

Релиз The Sinking City 2 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, GOG).