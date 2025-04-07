Разработчикам The Sinking City 2 удалось собрать в 5,5 раз больше требуемой суммы

Сбор средств на Kickstarter для The Sinking City 2, детективной игры в жанре хоррор от студии Frogwares. Напомним, сбор средств на The Sinking City 2 стартовал в начале марта.
Frogwares удалось закрыть основную цель в течение двух часов после старта, а за сутки - в два раза ее превысить. Итоговая сумма, собранная за месяц, превзошла начальную почти в 5,5 раз - $591 389. В целом Frogwares удалось привлечь 5424 донатеров.
В результате сообщество разблокировало все поставленные разработчиками дополнительные цели. Так что благодаря неравнодушным игрокам во второй части The Sinking City появятся:
- больше расследований,
- новые вариации рептилоидных монстров,
- новый монстр - Шоггот,
- а также еще больше секретов, головоломок и, самое главное, секретная локация из первой части.
Релиз The Sinking City 2 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, GOG).
Круто! Жду!
Жду)