Релиз хоррора The Sinking City 2 от Frogwares по-прежнему намечен на первую половину 2026 года

Студия Frogwares официально подтвердила окно релиза своего амбициозного хоррора The Sinking City 2. Выход игры по-прежнему запланирован на первую половину 2026 года. Несмотря на отсутствие точной даты, разработчики заверили фанатов, что производство идет согласно обновленному графику.
События развернутся в 1920-х годах в затопленном Аркхэме. Хотя игра делит общую вселенную с оригиналом, она представит полностью самостоятельную историю с новым протагонистом. Игрокам предстоит выживать на мрачных улицах, перемещаясь пешком или на лодке, постоянно сталкиваясь с порождениями Лавкрафта.
В отличие от первой части, сиквел станет полноценным survival horror в духе последних частей Resident Evil, предлагая пересмотренную боевую систему и опциональные механики расследования — это позволит игрокам самим решать, насколько глубоко погружаться в загадки охваченного безумием города.
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет только в «цифре» на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также авторы не исключают возможность портирования проекта на будущую Nintendo Switch 2.
первую часть три раза закомплитил разные версии на xbox, игра супер понравилась, гг озвучивает всеволод кузнецов, это лучшая игра фрогвейрс, а все их шерлоки мусор галимый, игра прям напоминает немного злой вазелин 2 для бедных
Полностью проходил первую часть на Nintendo Switch и честно, вообще не помню, что там было. Видимо, такая «интересная» игра была.
Первая часть довольно средняя была