Релиз хоррора The Sinking City 2 от Frogwares по-прежнему намечен на первую половину 2026 года

Студия Frogwares официально подтвердила окно релиза своего амбициозного хоррора The Sinking City 2. Выход игры по-прежнему запланирован на первую половину 2026 года. Несмотря на отсутствие точной даты, разработчики заверили фанатов, что производство идет согласно обновленному графику.

События развернутся в 1920-х годах в затопленном Аркхэме. Хотя игра делит общую вселенную с оригиналом, она представит полностью самостоятельную историю с новым протагонистом. Игрокам предстоит выживать на мрачных улицах, перемещаясь пешком или на лодке, постоянно сталкиваясь с порождениями Лавкрафта.

В отличие от первой части, сиквел станет полноценным survival horror в духе последних частей Resident Evil, предлагая пересмотренную боевую систему и опциональные механики расследования — это позволит игрокам самим решать, насколько глубоко погружаться в загадки охваченного безумием города.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет только в «цифре» на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также авторы не исключают возможность портирования проекта на будущую Nintendo Switch 2.