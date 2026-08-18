Состоялся общий релиз экшен-хоррора The Sinking City 2

Сегодня состоялся релиз экшен-хоррора The Sinking City 2 от студии Frogwares - игра уже доступна владельцам стандартных изданий на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Действие The Sinking City 2 разворачивается в 1920-х годах: игроку предстоит бросить вызов древнему потустороннему божеству и исследовать затопленные улицы Аркхэма, пытаясь сделать выбор между жизнью одного человека и судьбой целого города.

Игра получила тёплый приём у пользователей: в Steam проект собрал "очень положительные" отзывы - игроки хвалят проработанную атмосферу, визуальное исполнение и ощущение безысходности, на Metacritic у игры 79/100 баллов. Основные претензии игроков и критиков - к технической составляющей игры.

Официально The Sinking City 2 не поддерживает русский язык, но энтузиасты уже исправили это упущение: