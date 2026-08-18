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The Sinking City 2 18.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.4 142 оценки

Состоялся общий релиз экшен-хоррора The Sinking City 2

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз экшен-хоррора The Sinking City 2 от студии Frogwares - игра уже доступна владельцам стандартных изданий на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Действие The Sinking City 2 разворачивается в 1920-х годах: игроку предстоит бросить вызов древнему потустороннему божеству и исследовать затопленные улицы Аркхэма, пытаясь сделать выбор между жизнью одного человека и судьбой целого города.

PC-версия The Sinking City 2 уже появилась в сети - за сутки до раннего релиза игры

Игра получила тёплый приём у пользователей: в Steam проект собрал "очень положительные" отзывы - игроки хвалят проработанную атмосферу, визуальное исполнение и ощущение безысходности, на Metacritic у игры 79/100 баллов. Основные претензии игроков и критиков - к технической составляющей игры.

Официально The Sinking City 2 не поддерживает русский язык, но энтузиасты уже исправили это упущение:

The Sinking City 2 "Качественный русификатор текста"
The Sinking City 2 "Русификатор звука - нейросетевой дубляж" {Shimon Mood}
Релизы 1
24
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, новый термин придумали. Общий.
И он такой же идиотский как и "полный релиз", ибо игра заблочена, а значит уже не общий.

12
Death to Spies

Даже бесплатно не хочется скачивать этот мусор от русофобов!

11
фетишь на макароны

ого ничего себе! ага угу!

6
Пользователь ВКонтакте

Ну посмотрим. В любом случае нет ру языка нет покупки и не важно кто на разрабах // Иван Страждин

4
Комментарий удален
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