Стали известны подробности предварительной загрузки и релиза The Sinking City 2

Размер и подробности предварительной загрузки The Sinking City 2 стали известны перед релизом игры в конце этого месяца. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут подготовиться к запуску заранее, даты предварительной загрузки будут различаться в зависимости от приобретённого издания.
Разработанная и изданная Frogwares, The Sinking City 2 — это грядущая игра в жанре survival horror от третьего лица, которая продолжит серию с новой лавкрафтовской загадкой и большим упором на геймплей survival horror.
Информация о размере загружаемого файла The Sinking City 2 на данный момент следующая:
- PS5: 48,230 ГБ
- Xbox Series X/S: 50,24 ГБ
- ПК: требуется 70 ГБ места на диске
Расписание предварительной загрузки и релиза:
- Предварительная загрузка Premium Edition: 15 августа 2026 г.
- Релиз Premium Edition: 17 августа 2026 г.
- Предварительная загрузка Standard Edition: 16 августа 2026 г.
- Релиз Standard Edition: 18 августа 2026 г.
- Время релиза: 12:00 МСК
>уринаслоп5
>графика 2010 года
>7900xtx/4070ti с апскейлером
>в РФ недоступна
>русского нет, зато есть украинский
У игры точно будет успех.
Выглядит как типичная посредственная AA игра которые делает bloober team например, что не всегда плохо. Но так как она украинская, уже предвкушаю горение пердаков на любой новости о ней
уберите это позорище и даром не надо
Первая часть унылая урина), вторая будет такая же, в нашей стране это хохлочудо только с торрентэдишен.
Жду, но нужен кряк и русские субтитры. Первое уже не проблема, а вот второе нужно ждать