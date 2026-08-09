Стали известны подробности предварительной загрузки и релиза The Sinking City 2

Размер и подробности предварительной загрузки The Sinking City 2 стали известны перед релизом игры в конце этого месяца. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут подготовиться к запуску заранее, даты предварительной загрузки будут различаться в зависимости от приобретённого издания.

Разработанная и изданная Frogwares, The Sinking City 2 — это грядущая игра в жанре survival horror от третьего лица, которая продолжит серию с новой лавкрафтовской загадкой и большим упором на геймплей survival horror.

Информация о размере загружаемого файла The Sinking City 2 на данный момент следующая:

PS5: 48,230 ГБ

Xbox Series X/S: 50,24 ГБ

ПК: требуется 70 ГБ места на диске

Расписание предварительной загрузки и релиза: