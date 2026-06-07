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The Sinking City 2 18.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.3 85 оценок

Стали известны системные требования демоверсии The Sinking City 2

monk70 monk70

Компания Frogwares выпустила демоверсию своей грядущей игры в жанре survival horror от третьего лица, вдохновлённой произведениями Лавкрафта, The Sinking City 2, а также поделилась официальными системными требованиями для ПК.

Для запуска демоверсии игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon RX 7600 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060. Также потребуется 70 ГБ свободного места на диске. На этой системе ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду на пресете «Производительность». Указанные характеристики были оценены с помощью TSR.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 7600X в паре с видеокартой AMD Radeon RX 7800 XT или NVIDIA GeForce RTX 4070.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с, производительность):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64
  • Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
  • Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060
  • Место на диске: 70 ГБ SSD

Рекомендованные (2160p):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64
  • Процессор: Core i5-14600K / AMD Ryzen 5 7600X
  • Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon 7800 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070
  • Место на диске: 70 ГБ SSD

Frogwares выпустит The Sinking City 2 18 августа.

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