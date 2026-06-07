Стали известны системные требования демоверсии The Sinking City 2

Компания Frogwares выпустила демоверсию своей грядущей игры в жанре survival horror от третьего лица, вдохновлённой произведениями Лавкрафта, The Sinking City 2, а также поделилась официальными системными требованиями для ПК.
Для запуска демоверсии игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon RX 7600 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060. Также потребуется 70 ГБ свободного места на диске. На этой системе ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду на пресете «Производительность». Указанные характеристики были оценены с помощью TSR.
Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 7600X в паре с видеокартой AMD Radeon RX 7800 XT или NVIDIA GeForce RTX 4070.
Системные требования
Минимальные (1080p, 30 к/с, производительность):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060
- Место на диске: 70 ГБ SSD
Рекомендованные (2160p):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64
- Процессор: Core i5-14600K / AMD Ryzen 5 7600X
- Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon 7800 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070
- Место на диске: 70 ГБ SSD
Frogwares выпустит The Sinking City 2 18 августа.