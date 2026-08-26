The Sinking City 2 отправится на Switch 2 в 2027 году - вышел новый трейлер хоррора

The Sinking City 2 вышла всего неделю назад и, пусть и без особого восторга, была тепло встречена поклонниками хорроров. Теперь стало известно, что уже скоро игра отправится покорять Nintendo Switch 2 — релиз на новой консоли состоится в 2027 году.
Новость прозвучала во время Future Games Show на gamescom. Вторая часть серии сильнее сместилась в сторону хоррора и выживания, сохранив при этом атмосферу произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Игроки вновь отправятся в вымышленный Аркхэм, штат Массачусетс, который оказался затоплен после загадочного сверхъестественного события.
The Sinking City 2 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет в 2027 году.
Крайне советую. Это одна из немногих игр которой я поставил 10. Думаю они(разрабы) своим детям и близким могут без стыда смотреть в глаза. И да настоятельно рекомендую играть в английскую версию.
Игра отличная кста, в разы лучше душного кроноса, при том что они в одном АА сегменте