The Sinking City 2 отправится на Switch 2 в 2027 году - вышел новый трейлер хоррора

The Sinking City 2 вышла всего неделю назад и, пусть и без особого восторга, была тепло встречена поклонниками хорроров. Теперь стало известно, что уже скоро игра отправится покорять Nintendo Switch 2 — релиз на новой консоли состоится в 2027 году.

Новость прозвучала во время Future Games Show на gamescom. Вторая часть серии сильнее сместилась в сторону хоррора и выживания, сохранив при этом атмосферу произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Игроки вновь отправятся в вымышленный Аркхэм, штат Массачусетс, который оказался затоплен после загадочного сверхъестественного события.

The Sinking City 2 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет в 2027 году.