The Sinking City 2 переехала на первую половину 2026 года, но получила новые скриншоты

Компания Frogwares объявила, что The Sinking City 2, их предстоящая игра в жанре survival horror в духе Лавкрафта, переносится на первую половину 2026 года. Хотя официальная дата релиза ранее не объявлялась, изначально команда планировала неожиданный релиз в 2025 году. Однако, студия решили, что потребуется больше времени, чтобы завершить игру.

Студия отметила, что разработка полноценной игры в жанре survival horror впервые требует новых навыков.

Первый переход к survival horror сам по себе стал для нас совершенно новым испытанием. Мы создаём детективные приключенческие игры уже более двадцати лет, но survival horror требует совершенно иного подхода к дизайну. Напряжение, темп, бои и так далее. Мы, как фанаты, всегда любили этот жанр, но как только начинаешь создавать его самостоятельно, понимаешь, как много ещё предстоит сделать. Это захватывающе, но, безусловно, замедляет разработку.

Тем не менее, команда добилась прогресса и опубликовала 13 новых скриншотов из The Sinking City 2.

Кроме того, команда заявила, что будет делиться гораздо большей информацией об игре по мере её приближения к финальной стадии производства.

Помимо 13 новых скриншотов, опубликованных сегодня, в течение следующих нескольких месяцев мы также покажем гораздо больше игрового процесса, чтобы все могли оценить, как идёт разработка. The Sinking City 2 — это первый случай, когда мы провели масштабное закрытое бета-тестирование с нашим сообществом на столь раннем этапе разработки, и их отзывы сыграли важную роль в формировании игры. Благодаря этому мы гораздо меньше беспокоились о публичной демонстрации игрового процесса для оценки реакции. Но мы стремимся показать большему количеству людей то, над чем работали всё это время.

The Sinking City 2 в настоящее время разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.