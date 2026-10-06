The Sinking City 2 получила крупное обновление - добавлена поддержка HDR, FSR и PS5 Pro

Игра The Sinking City 2, вышедшая 18 августа, получила ряд существенных улучшений. Студия Frogwares выпустила крупное бесплатное обновление версии 1.1.0 для PS5, Xbox Series и ПК.

Патч добавляет поддержку HDR на всех платформах, технологию FSR 4.1.1 на ПК и режим Legacy для DLSS. Стоит отметить, что этот хоррор на выживание также оптимизирован для PS5 Pro с использованием апскейлинга PSSR; кроме того, были исправлены некоторые визуальные ошибки.

Команда разработчиков внедрила более 150 исправлений и улучшений, затронувших производительность, стабильность, головоломки, визуальную составляющую и локализацию. Большинство из них призваны устранить проблемы, на которые чаще всего жаловалось сообщество.

В список нововведений также вошли новые костюмы, возможность предварительного просмотра одежды и опция начала новой игры с нуля после завершения прохождения.

В честь выхода патча 1.1.0 студия Frogwares обновила демоверсию в Steam, добавив возможность переноса прогресса сохранений в полную версию игры. Пробные версии также доступны на PlayStation 5 (для подписчиков PS Plus) и Xbox. Наконец, на The Sinking City 2 впервые с момента августовского релиза действует скидка от 10 до 20% в зависимости от платформы.