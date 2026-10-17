The Sinking City 2 получила максимальную скидку в Steam - бандл с Sherlock Holmes оказался дешевле самой игры

В Steam проходит крупная распродажа игр Frogwares, в рамках которой The Sinking City 2 получила максимальную скидку 54% с момента релиза. Особенно необычным предложением стал комплект The Sinking City 2 + Sherlock Holmes The Awakened, который впервые участвует в подобной акции.

В результате текущей скидки комплект из двух игр оказался даже выгоднее покупки одной The Sinking City 2 - Standard Edition. Сейчас бандл с Sherlock Holmes The Awakened стоит примерно на 6% дешевле, чем стандартное издание The Sinking City 2 отдельно. Таким образом, покупатель фактически получает ещё одну полноценную игру Frogwares и при этом платит меньше.

The Sinking City 2 — survival horror от третьего лица, действие которого разворачивается в затопленном Аркхэме 1920-х годов. Игрокам предстоит исследовать город, сражаться с чудовищами, экономить ресурсы, решать головоломки и открывать новые маршруты через уже посещённые районы. Sherlock Holmes The Awakened, в свою очередь, представляет собой мрачное лавкрафтовское приключение, в котором Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют загадочное дело, связанное с культом Ктулху.

Для тех, кто собирался приобрести The Sinking City 2, предложение с комплектом сейчас выглядит особенно необычно: две игры продаются дешевле, чем одна The Sinking City 2 в стандартном издании.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 31 октября.