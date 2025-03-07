The Sinking City 2 удалось собрать необходимую сумму на Kickstarter всего за несколько часов

Студию Frogwares уже можно поздравить с успешной краудфандинговой кампанией для survival horror игры The Sinking City 2. Менее чем за 24 часа компания смогла собрать на Kickstarter сумму, вдвое превышающую первоначальную цель. А это значит, что The Sinking City 2 уже получила финансирование.
К настоящему времени Frogwares удалось собрать на Kickstarter в общей сложности $210 тысяч. Первоначальная цель заключалась в сборе $108 тысяч (100 тысяч евро). Другими словами, цель была превышена почти в два раза, и это несмотря на то, что сбор средств начался только вчера, 6 марта. Осталось выяснить, как много удастся собрать, так как до окончания краудфандинговой кампании осталось еще 29 дней.
Пользователи, задонатившие 45 евро получат цифровую копию The Sinking City 2, доступ к будущим закрытым бета-тестам в Steam, а их имена укажут в титрах. Ну а тем, кто готов отдать от 500 евро, полагаются эксклюзивные награды. В частности, речь идет об упоминании их имен в мире игры. Кроме того, один из участников кампании, который сделает взнос в 2000 евро, получит возможность выбрать имя для оружия.
При этом никаких дополнительных целей разработчики из Frogwares не ставят. В The Sinking City 2 нет традиционной для Kickstarter шкалы с новым контентом или функциями, которые разработчики обещают ввести при достижении определенной суммы пожертвований.
The Sinking City 2 разрабатывается на движке UE5 и выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series и ПК.
1-ю часть прошёл с помощью прохождения, иногда вообще не понятно, что и куда нужно идти, надеюсь во 2-й не будет такого
Геймплей как в недавней один во тьме дубовый кривой вряд ли к релиза изменится
Мамонт идет табуном
100 тысяч долларов? Ну как-то очень скромный бюджет... Просто нам постоянно заливают про подорожание разработки игр, а тут оказывается можно вполне годный проект собрать всего за 100 тысяч зеленых.
годный? ахаххаха да первая часть была лютейшим калом, очнись
там ни игры, ни геймплея, ни кина (заставок)
это просто огрызок для дурачков, именно потому оно всё и разорилось и закрылось, что адекватные люди этот кал не схавали
ещё бы у такого кала чё то дорожало, они и щас выкакают точно такое же. 1в1. хотя уже куча лет прошло и прогресс шагнул вперед
Так и цель у них маленькая ВСЕГО 100к$ а не лям и вся суть этого чисто ради таких вот заголовков "The Sinking City 2 удалось собрать необходимую сумму на Kickstarter всего за несколько часов" О БОЖЕ МОЙ ДА ВСЕМ НСРТЬ
боже, кому этот кал бы интересен, чтобы хотеть продолжения
Чего-то я в этом мире все таки не понимаю...