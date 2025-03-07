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The Sinking City 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.2 46 оценок

The Sinking City 2 удалось собрать необходимую сумму на Kickstarter всего за несколько часов

Gruz_
Новости

Студию Frogwares уже можно поздравить с успешной краудфандинговой кампанией для survival horror игры The Sinking City 2. Менее чем за 24 часа компания смогла собрать на Kickstarter сумму, вдвое превышающую первоначальную цель. А это значит, что The Sinking City 2 уже получила финансирование.

К настоящему времени Frogwares удалось собрать на Kickstarter в общей сложности $210 тысяч. Первоначальная цель заключалась в сборе $108 тысяч (100 тысяч евро). Другими словами, цель была превышена почти в два раза, и это несмотря на то, что сбор средств начался только вчера, 6 марта. Осталось выяснить, как много удастся собрать, так как до окончания краудфандинговой кампании осталось еще 29 дней.

Пользователи, задонатившие 45 евро получат цифровую копию The Sinking City 2, доступ к будущим закрытым бета-тестам в Steam, а их имена укажут в титрах. Ну а тем, кто готов отдать от 500 евро, полагаются эксклюзивные награды. В частности, речь идет об упоминании их имен в мире игры. Кроме того, один из участников кампании, который сделает взнос в 2000 евро, получит возможность выбрать имя для оружия.

При этом никаких дополнительных целей разработчики из Frogwares не ставят. В The Sinking City 2 нет традиционной для Kickstarter шкалы с новым контентом или функциями, которые разработчики обещают ввести при достижении определенной суммы пожертвований.

The Sinking City 2 разрабатывается на движке UE5 и выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series и ПК.

-10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ViksOne

1-ю часть прошёл с помощью прохождения, иногда вообще не понятно, что и куда нужно идти, надеюсь во 2-й не будет такого

2
Punisher1

Геймплей как в недавней один во тьме дубовый кривой вряд ли к релиза изменится

0
Генерал Анатолий

Мамонт идет табуном

0
Mikhail Donskoy

100 тысяч долларов? Ну как-то очень скромный бюджет... Просто нам постоянно заливают про подорожание разработки игр, а тут оказывается можно вполне годный проект собрать всего за 100 тысяч зеленых.

0
JohnTornton

годный? ахаххаха да первая часть была лютейшим калом, очнись
там ни игры, ни геймплея, ни кина (заставок)
это просто огрызок для дурачков, именно потому оно всё и разорилось и закрылось, что адекватные люди этот кал не схавали

ещё бы у такого кала чё то дорожало, они и щас выкакают точно такое же. 1в1. хотя уже куча лет прошло и прогресс шагнул вперед

0
Сергей Оленичев

Так и цель у них маленькая ВСЕГО 100к$ а не лям и вся суть этого чисто ради таких вот заголовков "The Sinking City 2 удалось собрать необходимую сумму на Kickstarter всего за несколько часов" О БОЖЕ МОЙ ДА ВСЕМ НСРТЬ

0
JohnTornton

боже, кому этот кал бы интересен, чтобы хотеть продолжения

0
North235

Чего-то я в этом мире все таки не понимаю...

-3