The Sinking City 2 удалось собрать необходимую сумму на Kickstarter всего за несколько часов

Студию Frogwares уже можно поздравить с успешной краудфандинговой кампанией для survival horror игры The Sinking City 2. Менее чем за 24 часа компания смогла собрать на Kickstarter сумму, вдвое превышающую первоначальную цель. А это значит, что The Sinking City 2 уже получила финансирование.

К настоящему времени Frogwares удалось собрать на Kickstarter в общей сложности $210 тысяч. Первоначальная цель заключалась в сборе $108 тысяч (100 тысяч евро). Другими словами, цель была превышена почти в два раза, и это несмотря на то, что сбор средств начался только вчера, 6 марта. Осталось выяснить, как много удастся собрать, так как до окончания краудфандинговой кампании осталось еще 29 дней.

Пользователи, задонатившие 45 евро получат цифровую копию The Sinking City 2, доступ к будущим закрытым бета-тестам в Steam, а их имена укажут в титрах. Ну а тем, кто готов отдать от 500 евро, полагаются эксклюзивные награды. В частности, речь идет об упоминании их имен в мире игры. Кроме того, один из участников кампании, который сделает взнос в 2000 евро, получит возможность выбрать имя для оружия.

При этом никаких дополнительных целей разработчики из Frogwares не ставят. В The Sinking City 2 нет традиционной для Kickstarter шкалы с новым контентом или функциями, которые разработчики обещают ввести при достижении определенной суммы пожертвований.

The Sinking City 2 разрабатывается на движке UE5 и выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series и ПК.