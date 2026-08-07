The Sinking City 2 ушла на золото - релиз игры состоится 18 августа

Студия Frogwares официально объявила, что хоррор The Sinking City 2 ушёл на золото - релизный билд игры уже готов, и команда сейчас сосредоточена на подготовке к выходу, который состоится 18 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Вдохновлённая творчеством Говарда Лавкрафта, игра перенесёт игроков в страдающий от наводнения город Аркхем, где им предстоит исследовать мрачные тайны и противостоять ужасам, и ранее в сети уже появилось более десяти минут геймплея, вызвавшего интерес у поклонников жанра.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали, что The Sinking City 2 предложит более масштабный и детализированный мир, а также улучшенную механику выживания и исследования.