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The Sinking City 2 18.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.8 108 оценок

The Sinking City 2 ушла на золото - релиз игры состоится 18 августа

AceTheKing AceTheKing

Студия Frogwares официально объявила, что хоррор The Sinking City 2 ушёл на золото - релизный билд игры уже готов, и команда сейчас сосредоточена на подготовке к выходу, который состоится 18 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Вдохновлённая творчеством Говарда Лавкрафта, игра перенесёт игроков в страдающий от наводнения город Аркхем, где им предстоит исследовать мрачные тайны и противостоять ужасам, и ранее в сети уже появилось более десяти минут геймплея, вызвавшего интерес у поклонников жанра.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали, что The Sinking City 2 предложит более масштабный и детализированный мир, а также улучшенную механику выживания и исследования.

45
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Destroited
релиз игры состоится 18 августа

но судя потому каким фуфлом была первая часть вторая нахер не нужна уже сегодня

24
OneMalthus

Очень жду, первая часть была отличным приключением по Лавкрафту, не нравится тем ибланам, которые ждали выживач и шутер

24
WerGC

и бесллатно не нужна эта нудятина

12
Buriii Berry

Masterpiece Game coming definitely 🤩

10
TypicalFletcher
8
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