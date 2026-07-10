The Sinking City 2 выходит на финишную прямую: стартовали предзаказы, раскрыты издания и системные требования

Frogwares открыла цифровые предзаказы на The Sinking City 2 — продолжение лавкрафтовского survival horror, которое выйдет 18 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Вместе с началом продаж студия раскрыла состав всех изданий игры, системные требования для компьютеров и объяснила, почему решила установить цену ниже большинства современных представителей жанра.
Стандартное издание оценили в 49,99 доллара. По словам директора по издательской деятельности Frogwares Сергея Оганесяна, такой ценник выбран осознанно. Несмотря на то что большинство новых survival horror стоят 60 долларов и выше, разработчики хотят сделать игру доступнее для широкой аудитории. При этом сам Оганесян назвал старт предзаказов важной вехой, подчеркнув, что The Sinking City 2 стала самым амбициозным проектом студии.
Разработка игры проходила в непростых условиях: команда продолжала работать удалённо по всей Украине и за её пределами. Более того, менее чем за два месяца до релиза авторы приняли решение перевести проект на Unreal Engine 5.8, рассчитывая добиться более высокой производительности и стабильности.
Помимо стандартного издания, покупателям доступны Deluxe Edition и Premium Edition стоимостью 54,99 и 59,99 доллара соответственно. Они включают косметические наборы, стартовые ресурсы, дополнительные предметы, а самое дорогое издание также предлагает сюжетную локацию «Усадьба Холлоуэй» и 24 часа раннего доступа. Всем оформившим предзаказ полагается набор Chthonic Arsenal Pack с тремя уникальными образцами оружия.
Студия также опубликовала системные требования для ПК. Для минимальных настроек потребуется Windows 11, процессор уровня Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже GeForce GTX 1070 либо Radeon RX 5700. В такой конфигурации разработчики рассчитывают на 30 кадров в секунду при разрешении 1080p с использованием технологий масштабирования изображения.
Рекомендуемые требования заметно выше: Core i5-14600K или Ryzen 5 7600X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce RTX 4070 Ti либо Radeon RX 7900 XT. Такая система должна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p. В обоих случаях потребуется SSD и около 70 ГБ свободного места.
The Sinking City 2 перенесёт игроков в затопленный Аркхем и сделает больший акцент на исследовании, выживании и сражениях с чудовищами, вдохновлёнными произведениями Говарда Филлипса Лавкрафта. Судя по заявлениям Frogwares, студия рассчитывает вывести серию на новый технический уровень, сохранив при этом атмосферу мистического хоррора, за которую полюбили первую часть.
Грядет годнота, покупаем 100%
без русской озвучки от всеволода кузнецова какой смысл?
даром не нужна эта устаревшая скукота
Очень интересно выглядит!можно и купить!
Не будет даже русских сабов. Давайте, до свидания!