The Sinking City 2 выходит на финишную прямую: стартовали предзаказы, раскрыты издания и системные требования

Frogwares открыла цифровые предзаказы на The Sinking City 2 — продолжение лавкрафтовского survival horror, которое выйдет 18 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Вместе с началом продаж студия раскрыла состав всех изданий игры, системные требования для компьютеров и объяснила, почему решила установить цену ниже большинства современных представителей жанра.

Стандартное издание оценили в 49,99 доллара. По словам директора по издательской деятельности Frogwares Сергея Оганесяна, такой ценник выбран осознанно. Несмотря на то что большинство новых survival horror стоят 60 долларов и выше, разработчики хотят сделать игру доступнее для широкой аудитории. При этом сам Оганесян назвал старт предзаказов важной вехой, подчеркнув, что The Sinking City 2 стала самым амбициозным проектом студии.

Разработка игры проходила в непростых условиях: команда продолжала работать удалённо по всей Украине и за её пределами. Более того, менее чем за два месяца до релиза авторы приняли решение перевести проект на Unreal Engine 5.8, рассчитывая добиться более высокой производительности и стабильности.

Помимо стандартного издания, покупателям доступны Deluxe Edition и Premium Edition стоимостью 54,99 и 59,99 доллара соответственно. Они включают косметические наборы, стартовые ресурсы, дополнительные предметы, а самое дорогое издание также предлагает сюжетную локацию «Усадьба Холлоуэй» и 24 часа раннего доступа. Всем оформившим предзаказ полагается набор Chthonic Arsenal Pack с тремя уникальными образцами оружия.

Студия также опубликовала системные требования для ПК. Для минимальных настроек потребуется Windows 11, процессор уровня Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже GeForce GTX 1070 либо Radeon RX 5700. В такой конфигурации разработчики рассчитывают на 30 кадров в секунду при разрешении 1080p с использованием технологий масштабирования изображения.

Рекомендуемые требования заметно выше: Core i5-14600K или Ryzen 5 7600X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce RTX 4070 Ti либо Radeon RX 7900 XT. Такая система должна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p. В обоих случаях потребуется SSD и около 70 ГБ свободного места.

The Sinking City 2 перенесёт игроков в затопленный Аркхем и сделает больший акцент на исследовании, выживании и сражениях с чудовищами, вдохновлёнными произведениями Говарда Филлипса Лавкрафта. Судя по заявлениям Frogwares, студия рассчитывает вывести серию на новый технический уровень, сохранив при этом атмосферу мистического хоррора, за которую полюбили первую часть.