"Уверенное и очень приятное продолжение": хоррор The Sinking City 2 получил 79 баллов на Metacritic

Студия Frogwares совершила смелый шаг, превратив свою детективную франшизу The Sinking City 2 в полноценный хоррор на выживание. Судя по первым рецензиям, эксперимент удался не во всем, но большинство критиков сходятся во мнении, что игра стала серьезным шагом вперед для серии.

Наивысшую оценку новинке поставило издание DualShockers - 90 баллов из 100. Рецензенты назвали игру "абсолютным триумфом", особо отметив, как мастерски разработчики справились с жанровым переходом. Журналисты признались, что запустили игру на второй круг сразу после титров, настолько их захватили история, мир и персонажи.

Почти максимальную оценку поставило турецкое издание Merlin'in Kazanı - 88 баллов, отметив, что это "уверенное и очень приятное продолжение". Ресурс Finger Guns (80/100) высоко оценил отказ от открытого мира и детективного геймплея первой части в пользу более плотного и стройного хоррора на выживание. Впрочем, рецензенты признают, что проект во многом подражает жанровым образцам, что может разочаровать фанатов оригинала, но в итоге это привело к созданию "более запоминающегося путешествия".

Портал Push Square (70/100) оценивает игру более сдержанно. По их мнению, Frogwares выдали похвальную попытку в духе классических Resident Evil, но небольшой бюджет все же сказался на качестве актерской игры. Тем не менее, проект назван "хорошим, а иногда и очень хорошим".

Самая низкая оценка пришла от авторитетной британской газеты The Guardian - всего 60 баллов. При этом рецензенты отдают должное черному юмору, напряжению и проработанным секретам локаций. Особо выделяется сценарий, который, по мнению журналистов, избегает мрачной прославления войны, рассказывая историю о борьбе за жизнь в руинах, перекликающуюся с поэзией Буковски.

На данный момент средний балл игры на агрегаторах составляет 79 баллов из 100, что делает проект твердым "хорошистом" в жанре хоррора.