Журналисты протестировали The Sinking City 2 и столкнулись с проблемами Unreal Engine 5

Студия Frogwares представила некоторым представителям игровых сми раннюю сборку хоррора The Sinking City 2, игровой процесс которого сильно изменился. Разработчики отказались от формата неспешного детектива с ролевыми элементами в пользу динамичного survival-хоррора, напоминающего Resident Evil от Capcom.

Журналисты уже протестировали проект и опубликовали первые, довольно смешанные впечатления. С одной стороны, авторы хвалят возросший темп экшена, густую атмосферу survival-хоррора, расширенный арсенал из автомата и дробовика, а также удачное сочетание схваток с классическим поиском припасов и крафтом патронов или аптечек. С другой стороны, пресса активно ругает техническое состояние игры на движке Unreal Engine 5, указывая на слабую оптимизацию, просадки производительности и прочие недостатки ранней сборки.

При этом фирменный лавкрафтовский стиль никуда не делся. Мрачные затопленные улицы и жуткие монстры все еще формируют основу игры, однако теперь акцент смещен на постоянное напряжение и дефицит ресурсов.

Остается надеяться, что разработчики все исправят, ведь релиз запланирован уже на лето этого года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.