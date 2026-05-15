Журналисты протестировали The Sinking City 2 и столкнулись с проблемами Unreal Engine 5

Студия Frogwares представила некоторым представителям игровых сми раннюю сборку хоррора The Sinking City 2, игровой процесс которого сильно изменился. Разработчики отказались от формата неспешного детектива с ролевыми элементами в пользу динамичного survival-хоррора, напоминающего Resident Evil от Capcom.
Журналисты уже протестировали проект и опубликовали первые, довольно смешанные впечатления. С одной стороны, авторы хвалят возросший темп экшена, густую атмосферу survival-хоррора, расширенный арсенал из автомата и дробовика, а также удачное сочетание схваток с классическим поиском припасов и крафтом патронов или аптечек. С другой стороны, пресса активно ругает техническое состояние игры на движке Unreal Engine 5, указывая на слабую оптимизацию, просадки производительности и прочие недостатки ранней сборки.
При этом фирменный лавкрафтовский стиль никуда не делся. Мрачные затопленные улицы и жуткие монстры все еще формируют основу игры, однако теперь акцент смещен на постоянное напряжение и дефицит ресурсов.
Остается надеяться, что разработчики все исправят, ведь релиз запланирован уже на лето этого года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ну я же говорил, что так и будет. Кто там мне клоунов ставил? Уверен, что это не "недостатки ранней сборки", а так всё и останется, как и в других играх студии.
Желаю удачи разрабам, выйдет поиграю.
Попыхтят немного и скажут( и так сойдёт)
Да ладна...
сейчас нормально работает только четвёртый анрил, вот на нём и надо игры делать до нестгена, и на нём можно сделать фотореализм, смотрите хотя бы тот же Dead Island 2, британцы молодцы