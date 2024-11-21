Для Sins of a Solar Empire 2 вышло обновление Ruins of War с новым контентом

Stardock выпустила Sins of a Solar Empire II: Ruins of War, бесплатное обновление контента, включающее новые эффекты обломков после крупных сражений во время игрового процесса. Крупные сооружения и корабли, такие как титаны, крупные корабли и звёздные базы, оставляют за собой соответствующие огромные обломки, служащие напоминанием об эпических сражениях, выигранных и проигранных во время вашей игры.

Обновление также включает новые типы звёзд и гравитационные колодцы, два новых обучающих материала, новые значки фракций, обновлённый темп ранней игры и многое другое. Многие из этих новых улучшений, такие как улучшенные функции управления сохранённой игрой, являются прямым результатом отзывов игроков Sins II. Поклонники могут ожидать этого и других бесплатных обновлений контента до конца 2024 года, а новое платное расширение выйдет в первом квартале 2025 года.