Для Sins of a Solar Empire II вышло крупное дополнение Harbinger с четвертой фракцией Эйдолон

Студии Ironclad Games Corporation и Stardock Entertainment выпустили масштабное дополнение Sins of a Solar Empire II: Harbinger, которое добавило в глобальную космическую стратегию долгожданную 4 играбельную фракцию. Спустя 20 лет интриг во вселенной серии авторы раскрыли древнюю угрозу под названием Эйдолон, от которой раса Васари спасалась бегством на протяжении почти 10 000 лет. Новая сторона конфликта кардинально отличается от прежних цивилизаций и полностью игнорирует привычные принципы борьбы за ресурсы, торговлю и границы.

Главной особенностью Эйдолон стала механика распространения скверны, затрагивающая планеты и боевой флот. Зараженные миры со временем накапливают порчу, а после окончательного падения их можно окутать пеленой, что открывает доступ к расширенному списку планетарных улучшений. В боях накопление скверны дает двойственный эффект: оружейная мощь кораблей стремительно возрастает, однако запас прочности их корпуса при этом снижается. Для выживания флота игрокам приходится вручную применять специальные умения, расходующие скверну и временно снижающие боевой потенциал.

Помимо рискованного балансирования характеристик, арсенал фракции опирается на технологии невидимости, псионику и нуль-оружие, игнорирующее щиты противника. Системы маскировки на кораблях вроде флагмана Kalizaeth Profaner позволяют реализовывать тактику внезапных набегов, наказывая неподготовленного врага. Псионические способности дают возможность перехватывать управление чужими кораблями и ввергать флот Васари в безумие, вынуждая союзные суда стрелять друг по другу. Вдобавок пропитанные скверной единицы благодаря фазовому эху способны продолжать сражение даже после получения смертельного урона.

Релиз дополнения вызвал заметные споры в сообществе Steam, где проект стартовал со смешанным рейтингом в 59% положительных отзывов на основе первых 15 пользовательских оценок. Основные претензии игроков коснулись смещения акцента в сторону жесткого микроконтроля способностей каждого отдельного корабля, что не вписывается в размеренный темп традиционной 4X-стратегии. Часть аудитории также выразила опасения по поводу общего баланса, указывая на чрезмерную силу массового подчинения флота и необходимость постоянно нажимать умения ради контроля уровня скверны.

Одновременно с выходом платного контента базовую игру обновили до версии 2.0. Патч добавил отображение радиуса действия оборонительных платформ, обновленную панель быстрых команд, переработанное меню рынка с историей колебания цен и улучшенный интерфейс для модификаций с автоматической догрузкой недостающих файлов. Визуальную составляющую дополнили новой системой анимации орудийных башен и ангаров, свежими шейдерами планет, а также техническими оптимизациями для стабильной работы на системах с малым объемом видеопамяти.

Разработчики также открыто сообщили об интеграции генеративного искусственного интеллекта. По данным авторов на странице в магазине, нейросети использовались для быстрой проработки вариантов дизайна некоторых элементов интерфейса на основе собственных артов студии, а также привлекались для помощи в переводе игры на разные языки. Стандартная стоимость Sins of a Solar Empire II: Harbinger в российском сегменте составляет 1300 рублей, однако до 14 сентября 2026 года дополнение доступно со скидкой 20% за 1040 рублей.