Космическая стратегия Sins of a Solar Empire II получила крупное контентное обновление

Обновление “The Picturesque Planets” для стратегической игры Sins of a Solar Empire 2 добавляет новый контент расширяющих геймплей и улучшает ИИ.

В рамках обновления появился новый тип планеты - Ледяной Астероид. Она отличается уникальным внешним видом, предлагает дополнительный уровень торговли и возможность строить больше экстракторов кристаллов. Однако на таких астероидах нельзя добывать металл, что требует пересмотра стратегии управления ресурсами.

Добавлено новое гравитационное поле - Ледяное Поле. Хотя его нельзя колонизировать, оно создает особые условия для космических сражений: корабли получают небольшой отраженный урон при каждом выстреле.

Игроки также получат два новых артефакта для кораблей: Mass Negation Core дает мгновенный прирост скорости всем союзным кораблям в зоне действия, а Weapon Symbiote увеличивает скорострельность. Новый планетарный артефакт Ретранслятор Тахионной Связи повышает максимальный предел снабжения для контролирующей его империи.

Основным нововведением является система Chaos Factor, которая делает поведение ИИ менее предсказуемым. На высоких уровнях сложности флоты противника теперь чаще будут превосходить силы игрока. Кроме того, ИИ получил пресеты снаряжения для разных классов кораблей, что делает сражения разнообразнее.

Игра вышла в раннем доступе в октябре 2022 года, а в августе 2024 года добралась до полноценного релиза. В Steam у стратегии свыше 5000 отзывов, 86% из которых положительные.