Sins of a Solar Empire 2 исправляет "враждебный рандом": масштабное обновление меняет дипломатию и поведение ИИ

Космическая стратегия Sins of a Solar Empire II получила крупное обновление под названием Diplomatic Repercussions, направленное на улучшение ключевых систем игры. Главной проблемой, которую устранили разработчики, стало чрезмерно агрессивное поведение ИИ — именно оно в последнее время вызывало наибольшее раздражение у сообщества.

Ошибка заключалась в том, что некоторые фракции автоматически устанавливали максимальный уровень ненависти к игроку. В результате ИИ объединялся в альянсы против человека вне зависимости от его дипломатических действий. Как пояснили разработчики, всему виной был «неудачный бросок виртуального кубика»: если выпадало слишком низкое число, ИИ отказывался сотрудничать до конца партии. Теперь механизм переделан, и искусственный интеллект динамически реагирует на происходящее в галактике, принимая более взвешенные решения. Он атакует только при наличии веской причины, что делает взаимодействие с ним более честным и предсказуемым.

Обновление также принесло ряд важных улучшений:

• переработанная дипломатия — ИИ анализирует больше факторов при выборе союзов, а игроки могут торговать влиянием и предметами;

• новые варианты быстрого старта: от базового набора до продвинутого флота или дополнительных планет;

• улучшенный интерфейс с удобной навигацией, отображением рейтингов и прозрачной установкой модов;

• обновлённая структура дерева исследований, которая стала понятнее и логичнее;

• визуальное оживление галактики за счёт орбитальных шаттлов;

• глубокая балансировка экономики с переносом акцента торговли на орбитальные зоны.

Полный список изменений доступен в официальном сообщении Stardock Entertainment. Разработчики также проводят стрим в Steam, демонстрируя все обновления вживую.