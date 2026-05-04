Sins of a Solar Empire 2 избавилась от ИИ-арта и переработала интерфейс - редкий пример, когда авторы услышали игроков

В крупном обновлении 1.6 «UI Horizons» для Sins of a Solar Empire 2 студия Stardock провела не просто техническую полировку, а фактически переосмыслила внешний вид и часть систем игры. Главным и, пожалуй, самым показательным решением стало полное удаление портретов, созданных искусственным интеллектом, — их заменили на вручную нарисованные изображения.

Этот шаг выглядит не только косметическим, но и символичным. Использование ИИ-графики давно вызывает споры, и в случае с Sins of a Solar Empire 2 такие портреты действительно выбивались из общей эстетики. Отказ от них — редкий пример, когда разработчики не стали «упираться», а признали проблему и вложились в качественное решение. На фоне индустрии, где ИИ всё чаще внедряется без оглядки на реакцию аудитории, такой подход вызывает уважение.

Впрочем, обновление не ограничилось этим. Интерфейс стал чище и информативнее, появились новые экраны выбора фракций и расширенные настройки карт. Возвращение встроенного редактора — особенно важный момент: раньше подобные инструменты часто требовали сторонних решений, а теперь стали частью игры.

Геймплей тоже не остался без внимания. Добавлены новые оборонительные механики для всех фракций, переработан баланс, а ИИ противников стал заметно умнее — особенно у Адвентов, которые теперь активнее используют свои способности. Плюс — оптимизация: сохранения стали легче, а производительность стабильнее.

В итоге «UI Horizons» — это не просто патч, а показатель того, как можно грамотно развивать стратегию спустя годы. И если раньше игра выглядела как крепкое, но местами устаревшее продолжение, то теперь она заметно ближе к современным стандартам жанра.