Sins of a Solar Empire 2 получила официальную дату выхода

Sins of a Solar Empire II - долгожданное продолжение Sins of a Solar Empire, разработанное Ironclad Games и изданное Stardock Entertainment. Сегодня у Sins of a Solar Empire II появилась официальная дата выхода. Для тех, кому не терпится поскорее приступить к прохождению игры, стоит ожидать, что она появится в Steam и Epic Games Store уже 15 августа.

С выходом Sins of a Solar Empire II игроки могут рассчитывать на поддержку многопользовательской игры на 10 игроков, новую фракцию и другие новые возможности, которые помогут устроить эпические сражения по всей галактике.

В этой игре вас ждут новые и уже знакомые разросшиеся империи, масштабные тактические сражения флотов и многое другое. Если игроки пожелают приобрести игру в Steam сейчас, они получат напоминание о приближении даты релиза.

Для желающих приобрести новую игру базовое издание будет доступно со специальной скидкой в Steam и Epic Games Store по цене $39,99. Премиум-издание будет доступно в течение ограниченного времени по цене 79,99 доллара. В него войдут базовая игра, первый контент-пропуск для игры и цифровой саундтрек.

Sins of a Solar Empire II значительно расширила возможности первой игры и принесет еще больше контента. Ниже перечислены особенности, которые игроки могут ожидать увидеть в игре.

В игре есть три играбельные расы: Адвент, Вазари и ТЕК. Кроме того, две подфракции имеют уникальные предметы, механику и системы империй, позволяющие добиться полной победы.

На орбите будут вращаться планеты, которые могут изменять карту во время игры, а значит, игрокам придется менять стратегию и тактику для решения новых задач, которые могут возникнуть.

Вы сможете строить и управлять тысячами кораблей с совершенно новой графикой, созданной на новом движке, созданном специально для Sins of a Solar Empire II.

Новые многопользовательские матчи на десять игроков позволяют игрокам беспрепятственно присоединяться и возобновлять игру.

Для тех, кто любит моддинг Sins of a Solar Empire, новый внутриигровой браузер модов позволит легко устанавливать и использовать пользовательский контент и карты.