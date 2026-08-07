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Sins of a Solar Empire 2 27.10.2022
Стратегия, Космос, Научная фантастика
8.1 166 оценок

Sins of a Solar Empire 2 получит первую крупную фракцию спустя годы ожидания - Эйдолоны появятся в Harbinger

butcher69 butcher69

Stardock представила первое крупное дополнение для космической стратегии Sins of a Solar Empire 2. Расширение Harbinger выйдет 3 сентября и добавит в игру новую фракцию — загадочных Эйдолонов, от которых васари скрывались на протяжении многих поколений.

Появление Эйдолонов станет одним из самых заметных изменений для игры, поскольку новая раса получит собственный стиль развития и уникальные механики. Главной особенностью фракции станет распространение коррупции: захватывая планеты, Эйдолоны постепенно изменяют их, открывая новые возможности для развития своих владений. При этом усиление космических сил будет связано с определённым риском — боевые корабли смогут становиться мощнее, но будут терять часть прочности.

Вместе с новой фракцией Harbinger добавит множество новых инструментов для ведения войны. Игроки получат оружие, способное обходить щиты противников, систему маскировки флота, псионические способности и возможность подчинять вражеские силы. Кроме того, в дополнении появится механика Phase Echoes, благодаря которой некоторые заражённые корабли смогут продолжать сражение даже после уничтожения.

Помимо нового игрового контента, разработчики обновят визуальную часть проекта. В Sins of a Solar Empire 2 улучшат анимации юнитов, сделав космические корабли всех существующих фракций более детализированными.

По словам Stardock, фанаты серии ждали появления главного противника васари почти два десятилетия. Harbinger станет доступно отдельно, а также войдёт в состав Premium Edition и Content Pass для Sins of a Solar Empire 2.

Анонсы 2 Трейлеры 8
25
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Главной особенностью фракции станет распространение коррупции
3
Zloimamont

Мне кажется или даже моды на фракции иногда были как то лучше, а тут как то от супер врага ждешь немного другого. Эпика не увидел. Что то крутого тоже. Но мб это у меня 1.

1
тренер по варке клоунов

Так себе фракция

Sevasiborint
фракции станет распространение коррупции

Это как ? Типо сидят такие о мне надо взятку дать, а то я тебе не построю корабль и это помимо цены самого корабля