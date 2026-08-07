Sins of a Solar Empire 2 получит первую крупную фракцию спустя годы ожидания - Эйдолоны появятся в Harbinger

Stardock представила первое крупное дополнение для космической стратегии Sins of a Solar Empire 2. Расширение Harbinger выйдет 3 сентября и добавит в игру новую фракцию — загадочных Эйдолонов, от которых васари скрывались на протяжении многих поколений.

Появление Эйдолонов станет одним из самых заметных изменений для игры, поскольку новая раса получит собственный стиль развития и уникальные механики. Главной особенностью фракции станет распространение коррупции: захватывая планеты, Эйдолоны постепенно изменяют их, открывая новые возможности для развития своих владений. При этом усиление космических сил будет связано с определённым риском — боевые корабли смогут становиться мощнее, но будут терять часть прочности.

Вместе с новой фракцией Harbinger добавит множество новых инструментов для ведения войны. Игроки получат оружие, способное обходить щиты противников, систему маскировки флота, псионические способности и возможность подчинять вражеские силы. Кроме того, в дополнении появится механика Phase Echoes, благодаря которой некоторые заражённые корабли смогут продолжать сражение даже после уничтожения.

Помимо нового игрового контента, разработчики обновят визуальную часть проекта. В Sins of a Solar Empire 2 улучшат анимации юнитов, сделав космические корабли всех существующих фракций более детализированными.

По словам Stardock, фанаты серии ждали появления главного противника васари почти два десятилетия. Harbinger станет доступно отдельно, а также войдёт в состав Premium Edition и Content Pass для Sins of a Solar Empire 2.