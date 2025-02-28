Стратегия Sins of a Solar Empire 2 получит дополнение Paths to Power Pack в конце марта

Стратегия Sins of a Solar Empire 2 получит свой первый платный DLC Paths to Power 27 марта 2025 г. Это дополнение предлагает захватывающие испытания для игроков, представляя новые миссии, основанные на целях, и условия победы на более чем 10 новых картах сценариев. Каждый сценарий включает уникальные игровые ситуации или цели, начиная от защиты от безжалостных захватчиков в качестве второстепенной фракции Pranast United и заканчивая ассимиляцией человеческого населения галактики в качестве Advent.

Примеры сценариев Paths to Power:

Все как один

Планеты начинают распадаться, вызывая массовую панику по всему пространству Торговцев. Неужели враг Васари наконец прибыл? Играя за Альянс Васари, вы должны наладить маловероятные партнерства с другими расами и накопить достаточно ресурсов, чтобы спастись. Это гонка на время, поскольку карта медленно поглощается этим неизвестным противником.

Защитите родной мир

Возьмите бразды правления Pranast United и посмотрите, как долго вы сможете продержаться против вражеских сил в этом классическом сценарии «Царь горы». Волны вражеских кораблей будут атаковать ваш родной мир, пытаясь уничтожить вас. Победа невозможна, но как долго вы сможете выжить? Сравните свои показатели с показателями других игроков и заслужите славу.

Выжженное пространство

На окраинах пространства Торговцев разведчики обнаружили любопытную звездную систему, которая в значительной степени была разрушена. Были обнаружены странные бездействующие звездные базы неизвестной конструкции, содержащие высокоразвитые технологии. Попытаетесь ли вы восстановить их, чтобы получить мощное новое оружие? Или уничтожите их, чтобы уберечь от врагов?

Наряду с DLC Stardock выпустит бесплатное обновление v1.4 для всех игроков. Это обновление представит важную игровую механику с населением. Население будет напрямую взаимодействовать с Культурой, чтобы определить силу влияния вашей империи, что внесет серьезные изменения в то, как игроки могут добиться победы путем постепенного обращения граждан в других Империях. Обновление v1.4 также будет включать несколько новых юнитов, обновления игрового баланса и многое другое, о чем будет подробно рассказано в будущем дневнике разработчиков.