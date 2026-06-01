Одна из самых тяжёлых RPG года? Состоялся релиз Sister Ray о зависимости и семейной трагедии

Независимая студия The Growing Stones выпустила свою новую ролевую игру Sister Ray. Проект уже доступен в Steam и предлагает необычное сочетание RPG, выживания и психологической драмы с акцентом на сюжет и моральные выборы.

Главной героиней выступает художница по имени Рэй, страдающая от зависимости и одновременно пытающаяся заботиться о своей младшей сестре. Игрокам предстоит следить за физическим и психологическим состоянием персонажа, искать способы заработка, развивать навыки рисования и принимать решения, способные повлиять как на сюжет, так и на отношения с окружающими людьми.

Авторы обещают открытый для исследования город с множеством локаций, включая школу, парк, бар и полицейский участок. Любое действие влияет на течение времени, поэтому игрокам придётся планировать каждый день, балансируя между выживанием, творчеством и попытками справиться с растущей зависимостью.

Одной из ключевых особенностей проекта стала система характеристик, включающая здоровье, внешний вид, самообладание и уровень ломки. Разработчики отмечают, что потеря контроля над собой способна серьёзно изменить игровой процесс и открыть новые сценарии развития событий.

Ранее демоверсия Sister Ray получила положительные отзывы пользователей и привлекла внимание поклонников необычных инди-игр благодаря своей атмосфере, визуальному стилю и тяжёлой тематике.