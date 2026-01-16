ЧАТ ИГРЫ
Sivers 2026 г.
Экшен, Инди, Вид сверху, Подземелья
Россиянин создает Sivers - хардкорный RPG-рогалик про милого призрака

Simple Jack

Разработчик Назар Барановский создает свою дебютную игру — хардкорный RPG-рогалик Sivers про милого призрака. Ключевой фишкой проекта станет совмещение механик roguelike и системы строительства оборонительных сооружений.

Назар Барановский, разработчик Sivers: Каждая битва и каждое решение влияют на ваше выживание! Вас ждут сражения с волнами монстров, использование системы строительства и мощных заклинаний, чтобы удерживать позиции как можно дольше.

Разработчик Sivers обещает разнообразную прокачку, с которой геймеры смогут собирать уникальные билды, сложных врагов с постоянным увеличением сложности и систему строительства для открытия новых тактических возможностей при прохождении игры.

Выход Sivers запланирован на 2026 год.

Комментарии:  1
Egik81

Такой вот патриотизм нынче игровой. Больше смахивающий на пиар истерику.

