Six Days in Fallujah
7.8 64 оценки

Новые геймплейные ролики из пре-альфа версии тактического шутера Six Days in Fallujah

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butcher69
Новости

Несколько дней назад Victura и Highwire Games выпустили два новых пре-альфа видео геймплея для игры Six Days in Fallujah.

С точки зрения графики, эти последние геймплейные кадры выглядят нормально для пре-альфа-версии. Она не особенно впечатляет, и есть некоторые проблемы с анимацией. Тем не менее, это лучше, чем ничего.

Six Days in Fallujah - это тактический военный шутер от первого лица, основанный на реальных событиях второй битвы за Фаллуджу в 2004 году. Изначально игра была анонсирована в 2009 году. Однако внезапно, в один прекрасный день она просто исчезла.

По иронии судьбы, Victura и Highwire Games возродили эту игру в 2021 году. На самом деле, Six Days in Fallujah также была выпущена в 2021 году на ПК. Однако в ноябре 2021 года Victura и Highwire Games решили отложить его до 4 квартала 2022 года. И, как вы уже догадались, игра пропустила этот срок.

Трейлеры
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
bysaturn

Анимации конечно...)

5
FURYbushmaster

ваххабиты в адиках)))

1
in the void

шесть дней в фалуджи, пиндосы канеш в своих влажных кошмарах

-3
GraF68ru

Напомнить наш пропагандонский релиз?

0
in the void GraF68ru

неа, не нужна:)))

-1
3Dionis

ага, толи дело российские влажные мечты))) Влажнее не бывает)))

-2
Hunson Abadeer GraF68ru

Шесть дней на бутылке

-1
3Dionis Hunson Abadeer

Кто-то уж год на бутылке))) Второй пошел.

0