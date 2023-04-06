Новые геймплейные ролики из пре-альфа версии тактического шутера Six Days in Fallujah ©

Несколько дней назад Victura и Highwire Games выпустили два новых пре-альфа видео геймплея для игры Six Days in Fallujah.

С точки зрения графики, эти последние геймплейные кадры выглядят нормально для пре-альфа-версии. Она не особенно впечатляет, и есть некоторые проблемы с анимацией. Тем не менее, это лучше, чем ничего.

Six Days in Fallujah - это тактический военный шутер от первого лица, основанный на реальных событиях второй битвы за Фаллуджу в 2004 году. Изначально игра была анонсирована в 2009 году. Однако внезапно, в один прекрасный день она просто исчезла.

По иронии судьбы, Victura и Highwire Games возродили эту игру в 2021 году. На самом деле, Six Days in Fallujah также была выпущена в 2021 году на ПК. Однако в ноябре 2021 года Victura и Highwire Games решили отложить его до 4 квартала 2022 года. И, как вы уже догадались, игра пропустила этот срок.