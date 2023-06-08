Опубликованы 25 минут геймплея Six Days in Fallujah - шутера о войне в Ираке

Автор YouTube-канала OperatorDrewski опубликовал почти 25 минут геймплея Six Days in Fallujah — тактического шутера о вторжении армии США в Ирак. В ролике показали выполнение нескольких миссий, а также зачистку задний от террористов и перестрелки посреди улиц города Фаллуджа.

Впервые Six Days in Fallujah студия Atomic Games представила игрокам еще в 2009 году, однако разработку шутера несколько раз отменяли из-за критики бывших военных армии США. Игру повторно анонсировали в 2001 году — тогда над ней начала работу Highwire Games, в которую входят авторы Halo.

Прохождение Six Days in Fallujah будет доступно как одному игроку, так и в кооперативном режиме до четырех человек. Главной особенностью тактического шутера станет процедурная генерация локаций — улицы, здания и враги будут менять расположение при каждом начале игры.

Six Days in Fallujah выйдет в раннем доступе 22 июня 2023 года на PC, а до консолей она доберется позднее. Полноценный релиз тактического шутера ожидается в 2024 году — в будущем разработчики хотят добавить в игру новые миссии и сюжетную кампанию.