Шутер Six Days in Fallujah дебютировал на первом месте в Steam на фоне множества негативных отзывов ©

Тактический шутер Six Days in Fallujah дебютировал в Steam, сразу же заняв первую позицию глобального рейтинга игр, приносящих наибольшую выручку среди премиальных (выше него расположились Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends). Однако есть и отрицательные отзывы, 41% от общего количества на момент написания этой новости (их 509), что делает оценку игроков лишь «смешанной».

Причина менее восторженных отзывов кроется не в политической проблеме, поднятой игрой, как можно было бы подумать, зная ее перипетии, а в том, что Six Days in Fallujah вышла с небольшим содержанием по сравнению с тем, что было обещано. В целом игровые системы нравятся, но многого действительно не хватает.

Надо сказать, что в настоящее время она находится в раннем доступе, и поэтому есть возможности для улучшения, но, очевидно, многие ожидали большего, например, пользователь frogge, который написал:

«Возможно, через восемнадцать месяцев это будет хорошая игра. В настоящее время она действительно небольшая: нет кампании, нет дружественного ИИ, нет невраждебных персонажей в области, нет выбора оружия, нет настройки игрока, плюс неудобное движение, неудобное управление, пользовательский интерфейс выглядит как что-то из 2007 года. Прежде всего, цена слишком высока. Играйте в совместную игру Insurgency Sandstorm, пока в этой игре не появится контент».

Многие другие игроки разделяют ту же точку зрения и ссылаются на более или менее те же проблемы, а такие пользователи, как Char Aznable, заходят так далеко, что говорят, что это должна была быть бесплатная альфа-версия, учитывая состояние, в котором она находится. Другие указали, что многие из обещанные функции отсутствуют, такие как разрушаемые элементы и уровни, населенные NPC.