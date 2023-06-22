Состоялся релиз тактического милитари-шутера Six Days in Fallujah ©

В этом году выходят игры, которые, казалось, никогда не увидят свет. Два месяца назад наконец дебютировала Dead Island 2, а сегодня стал доступен Six Days in Fallujah - тактический шутер, который многие игроки давно списали со счетов.

Разработчики рассчитывают, что ранний доступ к Six Days in Fallujah продлится чуть больше года. Консольные релизы также запланированы, но они будут выпущены позднее. Разработчики не уточнили, когда именно, но их премьера кажется наиболее вероятной вместе с дебютом издания 1.0 на ПК. Перевода на русский язык в игре не предусмотрено.

Для игры Six Days in Fallujah дорога, предшествовавшая ее выходу, была особенно ухабистой. Игра была анонсирована еще четырнадцать лет назад. Первоначально издателем должна была стать Konami, но компания отказалась от участия в проекте из-за возникших вокруг него разногласий. Разработчики не смогли найти нового инвестора, и работа была приостановлена. Производство неожиданно возобновилось два года назад. Сегодня мы узнаем, стоило ли ждать так долго.

Версия, которая вышла сегодня в Steam, будет предлагать кооперативный режим для четырех игроков и набор из четырех процедурно генерируемых миссий. Эти задания можно будет пройти и в одиночку. В планах разработчиков - новые задания и сюжетная кампания для одного игрока.