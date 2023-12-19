Тактический шутер Six Days in Fallujah получил обновление с новыми миссиями

Сегодня Victura и Highwire Games выпустили три новые миссии для тактического шутера от первого лица Six Days in Fallujah, почти вдвое увеличив содержание игры.

В парке развлечений «Джолан» ваша команда будет стремиться обеспечить безопасность парка под открытым небом, уничтожая минометные точки, спрятанные по всему парку, в то время как повстанцы атакуют из скрытых мест и туннелей. Окруженный со всех сторон противником, с хорошей видимостью и ненадежным укрытием, вы должны выйти победителем.

Далее, в «Цели Вирджиния», вам нужно защитить «Сумасшедшую лошадь», танк M1 «Абрамс», продвигающийся вглубь города, от повстанцев на транспортных средствах СВУ и корректировщиков, пытающихся взорвать смертоносные боеприпасы, прежде чем вы их обнаружите.

Наконец, в Вест-Мэноре необходимо обеспечить охрану штаб-квартиры Аль-Каиды, пропитанной запахом пыток. Пока вы стремитесь контролировать здание, повстанцы используют туннели, чтобы избежать захвата, обходят вас с флангов и устраивают засады, пока вы очищаете локацию и направляетесь к точке эвакуации. Не отворачивайтесь ни на мгновение в этой невероятно напряженной ситуации.

Все три карты доступны уже сейчас, а в 2024 году появится больше контента и режимов.