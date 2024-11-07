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Six Days in Fallujah 22.06.2023
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
7.8 96 оценок

Тактический шутер Six Days in Fallujah получил первые сюжетные миссии

Gruz_
Новости

Тактический шутер Six Days in Fallujah получил сегодня крупное обновление под названием Command and Control. Разработчики продемонстрировали нововведение в двухминутном трейлере, в котором показаны реальные кадры тех событий, на которых основана игра. Обновление внесло в игру раннего доступа более тысячи исправлений и новых функций. Но самое главное для фанатов - это сюжетные миссии и возможность управлять отрядом солдат ИИ.

Игроки получили две сюжетные миссии: Vigilant Resolve и Operation al-Fajr. В первой мы возвращаемся в 2004 год и станем свидетелями становления ИГИЛ и прихода к власти «Аль-Каиды» (подлинные кадры мы видим и во время игрового процесса). Во втором квесте, напротив, мы принимаем участие в первых часах одноименной операции, которая является одной из крупнейших городских военных операций.

Теперь в режиме одиночной игры мы будем отдавать приказы своим подчиненным, находящимся под управлением ИИ. В кооперативных миссиях мы можем играть с другими игроками или же с солдатами под управлением ИИ. Также можно комбинировать оба варианта. Если в нашем отряде пустует место (или места), оно будет автоматически занято персонажем под управлением ИИ.

Согласно последней информации, полноценный релиз шутера должен состояться в 2025 году. Игра появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

Эх, как бы было здорово если бы всё это происходило ТОЛЬКО в играх.... но так не выходит.

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Wolfenstein

sex days лучшеб вместо этого накодили

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