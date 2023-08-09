Красивый приключенческий 3D-экшен Skabma - Snowfall стал доступен на PS4, PS 5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch ©

В ознаменование Международного дня коренных народов мира 9 августа 2023 года PID Games и Red Stage Entertainment выпустили на консолях сюжетное приключение Skabma - Snowfall, в котором плавно переплетаются захватывающий игровой процесс и замысловатый гобелен саамской культуры.

Попробуйте себя в роли Айлу, храброго молодого саамского пастуха, и окунитесь в мир, где встречаются старые истории и волшебные тайны. Из-за странной болезни, поразившей землю, миссия Айлу по спасению своего дома раскрывает скрытую силу барабана ноайдов и фамильярных духов, повторяя древние знания саамских целителей.

Созданная с уважением к традициям и рассказанная на особом языке северных саамов, Skabma - Snowfall приглашает вас разгадывать головоломки, исследовать красивые пейзажи и устанавливать связи между поколениями. Давайте присоединимся к этой веселой приключенческой игре среди безмятежных пейзажей, где культурные истории встречаются с захватывающими испытаниями. Ваше путешествие начинается здесь, поскольку на консолях появляется новый способ игры.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа каждого года для повышения осведомленности и защиты прав коренного населения мира. Это мероприятие также отмечает достижения и вклад коренных народов в решение таких мировых проблем, как охрана окружающей среды.