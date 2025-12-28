ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Skald: Against the Black Priory 30.05.2024
Ролевая, Инди, Пошаговая, Фэнтези, Ретро
5.7 20 оценок

Олдскульная RPG Skald: Against the Black Priory стала 12-й игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

monk70 monk70

Компания Epic Games объявила о 12-й бесплатной игре: Skald: Against the Black Priory, которую игроки смогут получить бесплатно с 29 по 30 декабря до 19:00 МСК.

SKALD: Against the Black Priory — это ретро-ролевая игра с командным управлением, действие которой разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, полном трагических героев, насильственной смерти и лавкрафтовского ужаса. Погрузитесь в опасное приключение с многослойным сюжетом и тактическими пошаговыми боями.

15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

она через полчаса только будет доступна, откуда инфа?

3
ОгурчикЮрец

Вроде опять был слиф по играм. Мне последняя интересна.

Dying Light 2 вроде как, если и правду, то покупать не надо будет. А то купить хотел, хоть и стоит сейчас 2 копейки.

vertehwost

там русского нет для такой игры критично

Night Driving Avenger

На ЗОГ вроде какие-то телодвижения имеются, может будет русик