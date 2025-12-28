Олдскульная RPG Skald: Against the Black Priory стала 12-й игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Компания Epic Games объявила о 12-й бесплатной игре: Skald: Against the Black Priory, которую игроки смогут получить бесплатно с 29 по 30 декабря до 19:00 МСК.

SKALD: Against the Black Priory — это ретро-ролевая игра с командным управлением, действие которой разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, полном трагических героев, насильственной смерти и лавкрафтовского ужаса. Погрузитесь в опасное приключение с многослойным сюжетом и тактическими пошаговыми боями.