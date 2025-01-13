ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
skate. 2025 г.
Спорт
5.3 28 оценок

Для Skate пройдёт игровой тест на консолях

monk70
Новости

Разработчик Full Circle объявил, что для ее предстоящей игры о скейтбординге Skate пройдёт игровое тестирование на консолях. Студия сообщила, что заинтересованные игроки PS5 и Xbox Series X/S могут зарегистрироваться через официальный сайт игры.

Объявление было сделано в рамках сессии вопросов и ответов, которую разработчики провели с игроками в ответ на ее игровое тестирование на ПК в сентябре. На вопрос о том, что случилось с игровым тестированием на консолях, которое изначально было заявлено на осень 2024 года, разработчики ответили, что оно скоро произойдет.

Еще в сентябре Full Circle объявила, что Skate получит ранний релиз в 2025 году. Однако студия пока не объявила точную дату релиза. Планируется, что Skate станет бесплатной игрой, в которой особое внимание будет уделяться кастомизации игрока. Студия выпустила дневник разработчиков, в котором подробно описывается, как настройка игрока будет играть важную роль в игре. Игроки смогут использовать довольно много вариантов настройки, начиная от типа телосложения, формы, роста и множества вариантов гардероба.

Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персонажей и косметике
4
1
skate.
2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Footmob

о, попробуем зарегаться на бета-тест

1