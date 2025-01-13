Для Skate пройдёт игровой тест на консолях

Разработчик Full Circle объявил, что для ее предстоящей игры о скейтбординге Skate пройдёт игровое тестирование на консолях. Студия сообщила, что заинтересованные игроки PS5 и Xbox Series X/S могут зарегистрироваться через официальный сайт игры.

Объявление было сделано в рамках сессии вопросов и ответов, которую разработчики провели с игроками в ответ на ее игровое тестирование на ПК в сентябре. На вопрос о том, что случилось с игровым тестированием на консолях, которое изначально было заявлено на осень 2024 года, разработчики ответили, что оно скоро произойдет.

Еще в сентябре Full Circle объявила, что Skate получит ранний релиз в 2025 году. Однако студия пока не объявила точную дату релиза. Планируется, что Skate станет бесплатной игрой, в которой особое внимание будет уделяться кастомизации игрока. Студия выпустила дневник разработчиков, в котором подробно описывается, как настройка игрока будет играть важную роль в игре. Игроки смогут использовать довольно много вариантов настройки, начиная от типа телосложения, формы, роста и множества вариантов гардероба.