Для Skate вышло новое видео, демонстрирующее прогресс в разработке и впечатляющие трюки ©

Разработчик Full Circle выпустил новое видео, демонстрирующее прогресс в разработке игры Skate. В ролике показаны кадры из текущего инсайдерского плейтеста игры, демонстрирующие некоторые великолепные трюки, выполняемые игроками.

В ролике показаны кадры, описанные как пре-альфа геймплей, и демонстрируются различные трюки на скейтборде, безумные прыжки, и даже дается представление о том, что мы можем делать со скейтбордом.

В настоящее время Skate находится в глубокой стадии разработки, и даже этот последний видеоролик показывает, что ресурсы еще не готовы: несколько рамп и хаф-пайпов имеют плоские цвета вместо полной текстуры. Еще в мае EA сообщила, что не ожидает выхода Skate раньше апреля 2024 года.

Full Circle была довольно прозрачной в отношении разработки Skate, периодически выпуская обновления о ходе разработки игры. Еще в апреле студия сообщила, что планирует выпустить инсайдерский плейтест Skate на консолях в конце этого года.

Выход Skate запланирован на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.