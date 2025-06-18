Крупное обновление Skate выйдет 2 июля, ранний доступ запланирован на лето 2025 года

EA приближает окно релиза для раннего доступа Skate, которое теперь должно состояться где-то летом 2025 года. Компания также продемонстрировала следующее крупное обновление, которое появится для игроков, уже выходящих на улицы Сан-Ванстердама, и которое придаст городу совершенно новый облик по сравнению с тем, который игроки видели во время игрового тестирования.

Обновление 0.27.0 выйдет 2 июля 2025 года и добавит много деталей в город и окружение, по которым игроки будут кататься. Оно также включает более 140 новых испытаний для игроков, чтобы проверить свои навыки, и новые возможности настройки персонажей, чтобы игроки могли по-настоящему выразить себя в этом новом Skate, даже в инсайдерском игровом тесте.

Если вы еще не зарегистрировались на тестирование и хотите опробовать игру до ее выхода в раннем доступе этим летом, обязательно зарегистрируйтесь до 27 июня 2025 года, так как после этой даты регистрация на тестирование будет закрыта.

Фотографии «до и после», представленные EA, на которых видно, как изменится игровой тест (в частности, в плане деталей окружения), являются еще одним примером того, насколько близко мы приближаемся к запуску игры: игрокам больше не придется кататься в преимущественно серых условиях.

Возвращение серии Skate очень близко, и это событие, которое многие игроки и поклонники оригинальной трилогии не ожидали. Будет интересно посмотреть, как полная игра найдет отклик у игроков, и как EA и Full Circle продолжат реагировать на отзывы игроков по мере продолжения периода раннего доступа, который на данный момент не кажется таким уж долгим, если полная игра все еще должна выйти к апрелю 2026 года.

EA также подтвердила, что Skate можно добавить в список желаний на PlayStation, Xbox и ПК, чтобы игроки, желающие окунуться в новую игру, могли получить уведомление о начале приема предварительных заказов.