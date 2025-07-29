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skate. 2025 г.
Спорт, От третьего лица, Открытый мир
4.8 40 оценок

"Мне не нужен этот треш, я хотел Battlefield": игроки с удивлением узнали, что их подписали на тест новой Skate

Gutsz Gutsz

На днях Electronic Arts объявила о рекордной активности фанатов культовой серии skate: более миллиона пользователей зарегистрировались для участия в самом масштабном на текущий момент плейтесте. Компания отметила, что интерес к возвращению франшизы превзошёл все ожидания, особенно учитывая, что регистрация проходила в ограниченное время. Однако не обошлось без странностей.

Skate возвращается триумфально: на тест новой игры записались более миллиона человек

После того как EA разослала письма с предложением присоединиться к тестированию, в соцсетях и на форумах начали массово появляться жалобы от игроков, которые уверяют: они даже не слышали о новой части Skate, но по какой-то причине получили приглашение. Некоторые иронично пишут: "Мне не нужен этот треш, я хотел Battlefield". Судя по комментариям, причиной могло стать то, что Electronic Arts использовала данные с другой платформы — Battlefield Labs.

Battlefield Labs — это недавно открытый портал для регистрации в плейтестах следующей части популярного шутера. Многие игроки утверждают, что регистрировались только там и явно указывали интерес исключительно к новой Battlefield, но всё равно оказались автоматически добавлены и в список тестеров Skate. Такая скрытая переадресация вызвала недоумение и подозрения в навязчивом продвижении скейтбордной игры на фоне ожидания крупного AAA-шутера.

Тем временем, дата выхода новой skate по-прежнему остаётся неизвестной, однако, судя по активности студии, разработчики намерены выпустить игру до конца 2025 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Америку открыли. Это уже давно норма, к сожалению и, как правило, согласие на это есть мелким текстом, где нить в лицензионном соглашении или ином юр документе регламентирующем право пользования чем либо.

2
свидетель крайзиса

я хотел бетелфилд 6 но мне прислали на тест надувную женщину

1
saksnboom

тоже мне, горе.
заходим, играем, и обгаживаем от души , заодно багрепортов на всякую чушь побольше.
ибо нефиг!

1
SOLUS5678

Следующей новостью станет: "Я подписался на Battlefield а мне одобрили кредит".))))))