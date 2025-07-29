"Мне не нужен этот треш, я хотел Battlefield": игроки с удивлением узнали, что их подписали на тест новой Skate

На днях Electronic Arts объявила о рекордной активности фанатов культовой серии skate: более миллиона пользователей зарегистрировались для участия в самом масштабном на текущий момент плейтесте. Компания отметила, что интерес к возвращению франшизы превзошёл все ожидания, особенно учитывая, что регистрация проходила в ограниченное время. Однако не обошлось без странностей.

После того как EA разослала письма с предложением присоединиться к тестированию, в соцсетях и на форумах начали массово появляться жалобы от игроков, которые уверяют: они даже не слышали о новой части Skate, но по какой-то причине получили приглашение. Некоторые иронично пишут: "Мне не нужен этот треш, я хотел Battlefield". Судя по комментариям, причиной могло стать то, что Electronic Arts использовала данные с другой платформы — Battlefield Labs.

Battlefield Labs — это недавно открытый портал для регистрации в плейтестах следующей части популярного шутера. Многие игроки утверждают, что регистрировались только там и явно указывали интерес исключительно к новой Battlefield, но всё равно оказались автоматически добавлены и в список тестеров Skate. Такая скрытая переадресация вызвала недоумение и подозрения в навязчивом продвижении скейтбордной игры на фоне ожидания крупного AAA-шутера.

Тем временем, дата выхода новой skate по-прежнему остаётся неизвестной, однако, судя по активности студии, разработчики намерены выпустить игру до конца 2025 года.