Новая Skate от EA останется без оффлайн-режима: только постоянное подключение к интернету

Компания EA раскрыла свежие подробности о разработке Skate — новой части культовой серии скейтборд-симуляторов. В официальном блоге The Grind: Vol 1 разработчики подтвердили, что игра не будет поддерживать оффлайн-режим, а ранний доступ стартует в 2025 году.

В рубрике вопросов и ответов на официальной странице проекта один из пользователей поинтересовался, можно ли будет играть без интернета. Ответ разработчиков был кратким и однозначным: «нет». В студии пояснили, что Skate разрабатывается как «живой и постоянно развивающийся мультиплеерный скейтбординг-песочница», для функционирования которой требуется постоянное соединение с сетью.

Разработчики подчеркивают, что их цель — создать динамичный открытый мир, где город и события будут регулярно меняться. Только в формате «всегда онлайн» они смогут реализовать живые обновления, временные активности и кооперативные элементы между игроками. Все эти особенности, по мнению EA, делают оффлайн-режим невозможным.

Кроме вопроса об оффлайне, EA также подтвердила, что ранняя версия Skate станет доступна в течение 2025 года. Игроки получат доступ к так называемому стартовому опыту в городе Сан-Ванстердам, который будет развиваться и расширяться на основе обратной связи от сообщества.

Разработчики отметили, что первая версия игры не будет финальной — напротив, она послужит фундаментом для дальнейших обновлений. Команда намерена активно включать игроков в развитие проекта, добавляя новые механики, контент и улучшения со временем.

В блоге также затронули один из наиболее спорных аспектов — наличие микротранзакций уже на стадии тестов. Разработчики признают, что возможность тратить реальные деньги в незавершенной игре может показаться странной. Однако они объясняют это необходимостью протестировать экономику проекта до официального релиза.

При этом EA уверяет, что Skate не будет игрой формата pay-to-win, и все внутриигровые покупки будут носить косметический характер и не повлияют на честность геймплея.

Skate стремится стать не просто продолжением культовой серии, а новым, постоянно развивающимся цифровым пространством для скейтбординга. Однако отсутствие оффлайн-режима и наличие монетизации уже на старте наверняка вызовут споры среди игроков — особенно среди тех, кто рассчитывал на классический синглплеерный опыт.