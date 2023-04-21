Объявлены подробности о прогрессии Skate - в игре не будет лутбоксов ©

В рамках прозрачного процесса разработки Skate компания-разработчик Full Circle раскрыла множество новых подробностей о предстоящей игре про скейтбординг. В третьем эпизоде серии видеороликов The Board Room студия сообщила, что плейтест Skate не будет долго оставаться эксклюзивным для ПК, а консольный релиз плейтеста запланирован на конец этого года.

Разработчики также раскрыли подробности о системе прогрессии Skate. Прогрессируя в игре, игроки смогут получать различные награды в зависимости от выбранного уровня сложности. На выбор будет предложено три уровня сложности, и самый сложный из них принесет игрокам наибольшее количество наград.

Хотя студия не слишком подробно рассказала о том, в каких видах деятельности смогут участвовать игроки, она заявила, что каждый вид деятельности приближает игроков к получению новой награды. Похоже, что награды будут в основном косметическими предметами, которые игроки смогут использовать для настройки своих персонажей.

Однако студия заявила, что задания будут в основном подразделяться на четыре типа: Задачи, Всплывающие события, События сообщества и Состязания. Задачи будут представлять собой короткие задания, которые будут регулярно меняться. Во всплывающих окнах будут представлены динамичные мероприятия, которые будут появляться в случайном порядке по всему городу игры. В Community Events игроки будут кататься совместно, а в Throwdowns игроки смогут играть друг с другом различными способами, от совместных тренировок до показательных выступлений.

Также было подтверждено, что в игре не будет лутбоксов, что противоречит предыдущим слухам и было решением, которое, возможно, было изменено после отзывов игроков, и что системы прогрессии все еще находятся на ранних стадиях разработки.

Skate пока не имеет даты выхода, но в настоящее время идет тестирование игры на ПК. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.