Появились цены на микротранзакции в EA Skate: от 5 до 99 евро

В закрытом альфа-тесте EA Skate стали известны цены на внутриигровую валюту San Van Bucks (SVB).

По информации с Reddit, стоимость SVB варьируется от €5 до €99. За €5 игроки получают 500 SVB, а за €9.99 — 1050 SVB с 5% бонусом. Полный список цен выглядит так:

€24.99 – 3,000 SVB

– 3,000 SVB €49.99 – 6,250 SVB

– 6,250 SVB €99.99 – 13,000 SVB

Микротранзакции в EA Skate не повлияют на игровой баланс и будут использоваться исключительно для покупки косметических предметов. Например:

200 SVB – носки

– носки 300 SVB – дизайн для доски

– дизайн для доски 400 SVB – майка

На данный момент микротранзакции тестируются только на PC и PlayStation. Кроме того, EA прекратит раздачу случайных сумм SVB во время тестирования.

Разработчики также подтвердили, что все купленные SVB будут возвращены на аккаунты игроков при запуске раннего доступа, если используется тот же EA-аккаунт. Однако все полученные предметы обнулятся при релизе раннего доступа, но сохранятся в течение текущего тестирования.