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skate. 2025 г.
Спорт
5.3 30 оценок

Появились цены на микротранзакции в EA Skate: от 5 до 99 евро

IKarasik
Новости

В закрытом альфа-тесте EA Skate стали известны цены на внутриигровую валюту San Van Bucks (SVB).

По информации с Reddit, стоимость SVB варьируется от €5 до €99. За €5 игроки получают 500 SVB, а за €9.991050 SVB с 5% бонусом. Полный список цен выглядит так:

  • €24.99 – 3,000 SVB
  • €49.99 – 6,250 SVB
  • €99.99 – 13,000 SVB

Микротранзакции в EA Skate не повлияют на игровой баланс и будут использоваться исключительно для покупки косметических предметов. Например:

  • 200 SVB – носки
  • 300 SVB – дизайн для доски
  • 400 SVB – майка

На данный момент микротранзакции тестируются только на PC и PlayStation. Кроме того, EA прекратит раздачу случайных сумм SVB во время тестирования.

EA добавила микротранзакции в закрытую альфу новой Skate

Разработчики также подтвердили, что все купленные SVB будут возвращены на аккаунты игроков при запуске раннего доступа, если используется тот же EA-аккаунт. Однако все полученные предметы обнулятся при релизе раннего доступа, но сохранятся в течение текущего тестирования.

-13
10
skate.
2025 г.
Комментарии: 10
Ваш комментарий
DishonestLythronax
За €5 игроки получают 500 SVB
200 SVB – носки

За 2 евро можно настоящие носки купить.

5
Footmob

Такое ощущение, что разработчики симуляторов скейтбординга плотно так на чем-то сидят... Одни в уже на стадии альфа-тестирования пихают донат, другие - те, что делают Tony Hawk's Pro Skater 3+4, такие:

"мы в летом выпустим демоверсию, только вы в нее не сможете поиграть. Она будет доступна только тем, кто оформил предварительный заказ"

Ну тип логика в чем?? Если я сделал предзаказ, то мне эта демо нафиг не нужна, я полного релиза дождусь. А, если бы демо было бы для всех и бесплатно, то как раз таки после него мог принять решении о покупке...

2
saa0891
1
ТемныйВластелин
1
Light of Tfuth
Появились цены на микротранзакции в EA Skate: от 5 до 99
1
TerryTrix

Ну все, однозначно провал, пойду что-ли поиграю в старую трилогию.

0
Max Rolens

Ремейк тони хока скоро

0
Footmob Max Rolens

да и тони хока 1+2 можно поиграть, а еще есть неплохой Session:Skate Sim.

Также неплохо так зашел Riders Republic с DLC Skate.

0
Max Rolens

Пускай на××× идут со своим донатом. Игру доделать не хотят, а продавать воздух это пожалуйста

0
Даздрасен Дыклоп

А шо вам не нравится? Одну и туже ФИФУ покупаете,100к в год на карточки донатите а тут нос воротите?)

-3