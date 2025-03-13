Появились цены на микротранзакции в EA Skate: от 5 до 99 евро

В закрытом альфа-тесте EA Skate стали известны цены на внутриигровую валюту San Van Bucks (SVB).
По информации с Reddit, стоимость SVB варьируется от €5 до €99. За €5 игроки получают 500 SVB, а за €9.99 — 1050 SVB с 5% бонусом. Полный список цен выглядит так:
- €24.99 – 3,000 SVB
- €49.99 – 6,250 SVB
- €99.99 – 13,000 SVB
Микротранзакции в EA Skate не повлияют на игровой баланс и будут использоваться исключительно для покупки косметических предметов. Например:
- 200 SVB – носки
- 300 SVB – дизайн для доски
- 400 SVB – майка
На данный момент микротранзакции тестируются только на PC и PlayStation. Кроме того, EA прекратит раздачу случайных сумм SVB во время тестирования.
Разработчики также подтвердили, что все купленные SVB будут возвращены на аккаунты игроков при запуске раннего доступа, если используется тот же EA-аккаунт. Однако все полученные предметы обнулятся при релизе раннего доступа, но сохранятся в течение текущего тестирования.
За 2 евро можно настоящие носки купить.
Такое ощущение, что разработчики симуляторов скейтбординга плотно так на чем-то сидят... Одни в уже на стадии альфа-тестирования пихают донат, другие - те, что делают Tony Hawk's Pro Skater 3+4, такие:
Ну тип логика в чем?? Если я сделал предзаказ, то мне эта демо нафиг не нужна, я полного релиза дождусь. А, если бы демо было бы для всех и бесплатно, то как раз таки после него мог принять решении о покупке...
Ну все, однозначно провал, пойду что-ли поиграю в старую трилогию.
Ремейк тони хока скоро
да и тони хока 1+2 можно поиграть, а еще есть неплохой Session:Skate Sim.
Также неплохо так зашел Riders Republic с DLC Skate.
Пускай на××× идут со своим донатом. Игру доделать не хотят, а продавать воздух это пожалуйста
А шо вам не нравится? Одну и туже ФИФУ покупаете,100к в год на карточки донатите а тут нос воротите?)